L'émission «Affaire conclue» à la marocaine arrive en janvier 2023 et sera animée par Samia Akariou

Samia Akariou.

L'émission française de téléréalité «Affaire conclue», diffusée sur France 2, sera adaptée à la marocaine. Elle s'appellera «Attaman Al Akhir»ou «Dir l'affaire», le nom n'a toujours pas été fixé, et sera diffusée durant un an. Et ce, à partir de janvier 2023.

Une nouvelle émission de téléréalité verra le jour en janvier 2023 sur 2M. Il s’agit de l’adaptation télévisuelle du concept «Affaire conclue», produit et diffusé par la chaîne française France 2. Et c’est la société de production marocaine Public prod, qui compte déjà à son actif plusieurs émissions de télécrochet, «Al Qadam Addahabi», «Lalla Laaroussa», «Ahssan Pâtissier», ou encore la toute dernière, «Dream artist», diffusée en ce moment chaque lundi sur 2M. «Affaire conclue» à la marocaine sera animée par la comédienne marocaine Samia Akariou. Le nom de l’émission n’a toujours pas été arrêté, le choix se fera entre «Attaman Al Akhir (Le dernier prix) ou «Dir l’affaire» (Fais l'affaire). Plongée au cœur du vaisseau Starlight, la nouvelle émission Talent Show de 2M La diffusion devrait s’étaler sur un an, à raison d’un prime par semaine. Le concept? Le même que celui de la version originale: des candidats, qui possèdent des objets de valeur, vont proposer des marchandises à des acheteurs, des Moul Al Bali (antiquaires, brocanteurs), qui ont, tout comme les vendeurs, été sélectionnés suite à un casting organisé par les producteurs de l’émission.

Par Qods Chabaa