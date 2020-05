Les personnages de "Yacout et Anbar".

© Copyright : DR

"Yacout et Anbar", la série télévisée diffusée depuis le début du ramadan à 20h25 sur Al Aoula connaît un succès fulgurant. Pour la troisième semaine consécutive, ce feuilleton marocain réalisé par Mohamed Nesrat décroche une part d'audience de 47,6%.

La série Yacout et Anbar réalisée par Mohamed Nesrat cartonne durant ce ramadan 2020 sur Al Aoula. Cette production qui réunit des acteurs du calibre d'Aziz Hattab, Nora Skalli, Faterma Zahra Qanboue, Hamid Zoughi, Houda Sedki arrive en tête des programmes les plus regardés sur la première chaîne nationale, avec une part d'audience de 47,6% et e 8,8 millions de téléspectateurs.

Pour la troisième semaine consécutive, ce feuilleton dont le scénario a été écrit par les amies complices et inséparables Samia Akariou et Nora Skalli, connaît un vif succès.

© Copyright : DR

L'histoire, bien ficelée, est celle de Yacout et Ghali, deux enfants échangés à la naissance. La mère de Yacout, Anbar, campée par Nora Skalli, veille sur un secret. Ghali n'est pas son fils, elle n'a mis au monde que des filles. Mais pour faire plaisir à son mari et lui donner un héritier, elle décide d'échanger sa dernière fille contre un garçon. Lorsque les deux enfants se rencontrent, une idylle naît et Anbar fera tout pour s'opposer à cette histoire d'amour...

La série est diffusée tous les jours à 20h25 sur Al Aoula.