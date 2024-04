Rabat: Arribat Center redéfinit son expérience shopping avec l’ouverture prochaine de nouvelles enseignes internationales

Développé par Ewane, une filiale de CDG Developpement, Arribat Center s’est affirmé au fil de 5 années d’exploitation comme le pivot du commerce dans le quartier de l’Agdal, à rabat, attirant de manière constante tant de nouveaux visiteurs que de nouvelles enseignes. Son engagement à fournir une expérience de shopping exceptionnelle et dynamique se manifeste aujourd’hui avec l’introduction de plusieurs enseignes au renom international telles que Mac, English Home, Kool Smoothie, Mia Make up, Krispy Kreme et Joe Malone, dont les portes seront bientôt ouvertes.

Ces nouvelles enseignes promettent une sélection de produits de haute qualité, répondant aux attentes les plus exigeantes des clients de Rabat, ainsi que de nouvelles options de restauration pour satisfaire toutes les envies gastronomiques.

Lire aussi : Arribat Center obtient le Label de conformité sanitaire, une première au Maroc

Avec un total de 150 enseignes, réparties sur une surface locative brute (GLA) de 45.000 mètres carrés, Arribat Center offre une diversité incomparable d’options de shopping, de restauration et de divertissement. Ce hub économique joue un rôle crucial dans la stimulation du commerce local, contribuant ainsi à la dynamique sociale de la ville en générant près de 7.000 emplois directs.

En outre, Arribat Center se démarque par son engagement à rester à l’avant-garde de la scène commerciale de Rabat. Tout au long de l’année, le centre propose des campagnes thématiques et des activations innovantes pour créer une expérience shopping immersive et dynamique. Ces efforts ont porté leurs fruits, avec un afflux croissant de visiteurs, atteignant parfois des pics de 35.000 par jour, pour un total annuel de près de 9 millions de visiteurs.

En tant que pilier de la scène commerciale et touristique de Rabat, Arribat Center continue de prospérer et de se renouveler, offrant une expérience shopping exceptionnelle et contribuant de manière significative au développement économique et social de la région.