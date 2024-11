Le rappeur américain Snoop Dogg lance sa propre ligne de bijoux

Après avoir inventé le premier livre qui se fume, publié son premier livre de cuisine intitulé «Ça fume en cuisine», puis incarné la mascotte de la délégation américaine aux Jeux olympiques de Paris 2024, Snoop Dogg est de retour là où personne ne l’attendait.

Le roi du Gangsta Rap vient en effet de lancer sa propre ligne de bijoux, baptisée Lovechild. Une collection imaginée en collaboration avec Metal Alchemist, une marque de bijoux, et Gamma, la société de musique avec laquelle le rappeur est associé.

«J’ai choisi d’appeler la collection Lovechild parce que j’avais l’impression que le monde était plein de colère, de négativité et de division, et je sais que je suis porté par l’amour. Les journaux sont prompts à vous apporter de mauvaises nouvelles, alors nous intervenons avec une toute nouvelle force d’amour», explique Snoop Dogg au Hollywood Reporter.

Lire aussi : Snoop Dogg se met à la darija

Et le rappeur de 53 ans d’ajouter que «Lovechild est un enfant créé à partir de l’amour. Je choisis de diriger avec amour... pour l’enfant qui vit toujours en moi, pour l’enfant qui vit en chacun de nous. Je voulais avoir un produit que je puisse partager avec le monde et qui parle de chaque élément de qui je suis à ce moment de ma vie».

Bagues, boucles d’oreilles et bracelets composent cette ligne qui allie style, allure et artisanat dans des teintes argentées et dorées. Actuellement, en prévente sur le site de Metal Alchemist, les bijoux de Snoop Dogg seront disponibles à la vente dès le 6 décembre, quelques jours avant la sortie de son nouvel album, Missionary, prévue pour le 13 décembre.