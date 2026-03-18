Le milliardaire britannique Richard Branson ouvre un nouvel hôtel au Maroc, inspiré de l’artisanat traditionnel

Le nouvel hôtel de Virgin Limited Edition ouvrira ses portes en 2027 à Marrakech.

La chaîne hôtelière du groupe multinational britannique Virgin, qui possède neuf établissements en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes, annonce l’ouverture d’une nouvelle enseigne en 2027 à Marrakech.

Situé à 25 minutes des remparts de Marrakech, au cœur d’un domaine agricole privé de 6,5 hectares, le nouvel établissement de Virgin Limited Edition prendra la forme d’un petit hôtel de luxe de 37 chambres, «imprégné du rythme de la terre et façonné par la richesse de l’artisanat marocain et des traditions berbères», annonce la chaîne hôtelière.

Le nouvel hôtel de Virgin Limited Edition ouvrira ses portes en 2027 à Marrakech.

La culture marocaine et l’artisanat local occuperont en effet une place de ce choix dans cet hôtel dont les bâtiments «se fondent discrètement dans les terres agricoles, leurs formes faisant écho au patrimoine agricole authentique de la région, leurs murs étant construits en pierre et en bois locaux», décrit-on.

Le nouvel hôtel de Virgin Limited Edition ouvrira ses portes en 2027 à Marrakech.

À l’intérieur de l’établissement, les œuvres d’artistes marocains et africains seront omniprésentes, et un espace événementiel polyvalent se transformera en galerie éphémère, offrant aux créateurs locaux une plateforme pour partager leurs histoires, annonce par ailleurs Virgin Limited Edition. «Au cœur de tout cela se trouve un programme soigneusement sélectionné d’expériences culturelles immersives, une marque de fabrique de chaque établissement Virgin Limited Edition, conçu pour connecter profondément les clients à la destination», est-il expliqué.

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Cœur battant de ce nouveau projet hôtelier, une ferme biologique ponctuée de vergers d’agrumes, d’oliviers et des potagers, qui approvisionneront trois restaurants, une table du chef et un bar.

Au-delà des plaisirs de la table, le domaine proposera également une offre bien-être avec un hammam marocain traditionnel et une piscine de 40 mètres, ainsi que des infrastructures sportives pour pratiquer tennis, padel, équitation, yoga et Pilates.

Le nouvel hôtel de Virgin Limited Edition ouvrira ses portes en 2027 à Marrakech.

Si les travaux sont en cours avec vingt-deux chambres prêtes début 2027, les réservations pour ces séjours ouvriront dès septembre 2026.