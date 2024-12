En 2023, «Muhammad» a été le prénom le plus donné à la naissance en Angleterre et au Pays de Galles

En Angleterre et au Pays de Galles, le prénom Muhammad a été le plus donné à la naissance en 2023. (Photo d'illustration)

Selon l’Office britannique des statistiques nationales (Office for National Statistics), «Muhammad» a été le prénom le plus donné aux garçons en 2023 en Angleterre et aux Pays de Galles, avec plus de 4.600 nouveau-nés enregistrés. En l’espace de quelques années, il a gagné plusieurs places dans le classement des prénoms les plus populaires: il est passé de la cinquième place en 2019 à la deuxième en 2022, avant de détrôner «Noah» en 2023, jusqu’alors le prénom préféré des Anglais depuis 2021.

Orthographié d’une autre manière, le prénom s’impose également dans le top 100 anglais. «Mohammed» arrive ainsi à la 28ème place, avec 1.601 nouveau-nés, tandis que «Mohammad» se classe à la 68ème place (835 naissances). La popularité du prénom varie selon les régions: «Muhammad» prend la première place du classement dans les régions de Manchester, de Birmingham, du West Yorkshire et de Londres, «où les populations musulmanes issues de l’immigration sont plus importantes», note le quotidien français Le Figaro.

La même tendance se remarque également en France où, en 2023, le prénom «Mohamed» prenait la 20ème position du classement des prénoms les plus populaires. Là aussi, sa fréquence dépend des zones géographiques, s’imposant surtout dans les régions où se concentrent des populations issues de l’immigration: en Seine-Saint-Denis, «Mohamed» était ainsi le prénom le plus populaire, devant «Ibrahim» et «Adam».