Oleosen: Anass Bellamine nommé directeur général par intérim

Durant son mandat, Bayella Thiam a contribué au développement commercial d’Oleosen et a joué un rôle primordial dans la structuration amorcée et la gestion de l’entreprise. Brahim Laroui, président du Conseil d’administration d’Oleosen, a exprimé sa gratitude envers Bayella Thiam pour son dévouement et ses contributions.

Pour assurer la continuité, le Conseil d’administration a nommé Anass Bellamine au poste de directeur général par intérim, et ce à partir du 18 mai 2024.

Anass Bellamine dispose d’une riche expérience et d’une expertise diversifiée. Il a débuté sa carrière chez ICOMA, avant de rejoindre CIB Group en tant que directeur marketing commercial. Plus tard, il a occupé le poste de directeur commercial chez Distra-Mutandis Group, où il a géré d’importants projets de distribution dans le secteur FMCG en tant que directeur commercial de 2008 à 2019.

En 2022, il a rejoint Lesieur Cristal en tant que directeur de Business Unit, puis en tant que directeur commercial, avant de devenir directeur Mission Commerciale chez Oleosen.

La direction d’Oleosen est convaincue que Anass Bellamine apportera son expertise pour soutenir le développement de l’entreprise. Cette transition marque un nouveau chapitre pour Oleosen, qui reste déterminée à poursuivre sa trajectoire vers l’excellence.