Moins de 20 ans après sa création, la Marocaine de Cabotage, MARCAB, filiale de Derhem Holding spécialisée dans le transport maritime des produits pétroliers, s’est vite imposée comme un opérateur de référence sur le continent africain, mais aussi en Europe. Focus sur cette figure de proue du pavillon marocain qui vise toujours plus haut.

Créée en 2002, avec pour ambition de devenir un opérateur de référence du transport maritime des produits pétroliers, la Marocaine de Cabotage, Marcab, a développé une large gamme de services pour répondre aux différents besoins de ses clients, qu’ils soient en Europe ou en Afrique.

Née de la volonté de Derhem Holding* de renforcer son activité par la création de nouvelles sociétés opérant dans différents secteurs (hydrocarbures et lubrifiants, gaz, carrières, transport maritime et terrestre, logistique, immobilier, produits de la mer...), Marcab propose à ses clients une panoplie de services à forte valeur ajoutée et des solutions logistiques globales et sûres: réalisation d’opérations de transport maritime entre les ports marocains et internationaux, affrètement de navires pour le compte des clients, consignation des navires à travers l’agence «Soconav», ainsi que des services de conseil et d’accompagnement.

Signe de son efficacité et de son sérieux, Marcab compte aujourd’hui parmi ses clients plusieurs acteurs de renom du secteur pétrolier marocain tels qu’Afriquia SMDC, Total Energies Maroc, Petromin Oils, Petrom, ZIZ, Somap, ou encore Atlas Sahara.

La compagnie exploite aujourd’hui, seule ou en collaboration, avec des partenaires européens de renom, une flotte de cinq navires dédiés exclusivement au transport des produits pétroliers raffinés (essence, gasoil, kérosène, fuel…) et des produits chimiques.

MARCAB exploite notamment les pétroliers et chimiquiers à double coque «Wisby Argan», «Wisby Cedar» et «Wisby Teck», tous les trois mis en service en 2010, et «Mayoury» mis en service en 2017. Tous ces bateaux bénéficient d'un très bon vetting. Il s’agit d’un instrument de sécurité maritime qui garantit un haut niveau de qualité et de sécurité. Avec sa flotte, la compagnie est présente sur les trafics à l’international mais également ceux du cabotage national entre les ports marocains.

Acquisition d’un nouveau bateau

Forte de ce succès, Marcab, a récemment renforcé sa flotte avec l’acquisition d’un nouveau navire. Cet investissement vient confirmer l'engagement du groupe à assurer un approvisionnement normal et suffisant des marchés nationaux, conformément aux orientations du Roi Mohammed IV qui, lors de son dernier discours, a appelé à la constitution de réserves stratégiques énergétiques.

Un tel investissement témoigne, en définitive, de la forte implication des entreprises des Provinces du Sud, dans le processus de développement socio-économique du Royaume, en particulier dans la politique de soutien au label marocain, notamment dans le domaine de la logistique, et plus précisément dans celui du transport maritime des hydrocarbures, marqué par de fortes fluctuations en termes d’offres de services et de taux de fret.

Il est à souligner dans ce contexte que le gouvernement doit accompagner de manières positives les perspectives d’évolution du secteur de la marine marchande au Maroc. Des actions ciblées sont attendues dans ce sens au profit des armateurs marocains, afin que le pavillon marocain puisse retrouver l’élan de développement qu’il a connu auparavant et jouer pleinement son rôle de vecteur de soutien incontournable au commerce extérieur marocain.

Dans un monde en perpétuel changement, où le trading des produits pétroliers, constitue un maillon essentiel de la chaine de valeur mondiale du commerce des biens, Marcab aujourd’hui est un maillon essentiel de la chaîne de valeur mondiale du commerce des biens, avec ses ressources humaines et son savoir-faire métier qui constituent son capital immatériel.

Grâce à de multiples partenariat noués au fil des années, la compagnie jouit désormais d’une expérience éprouvée, qui lui autorise une grande agilité et flexibilité pour répondre aux différents besoins du marché.

Tous ces atouts permettent à Marcab de viser encore plus haut et de se projeter dans l’avenir avec sérénité. Après s’être fait une place de choix parmi les compagnies du transport maritime des produits pétroliers opérant dans la région de la Méditerranée, la compagnie ambitionne désormais de devenir une référence mondiale dans son secteur d’activité.

*Derhem Holding est une entreprise familiale créée par Feu Si Hmade Derhem qui a débuté ses activités au Sahara au début des années trente. En 1976, il a créé le pôle pétrolier Atlas Sahara. La relève a été assurée par Dahman Derhem, homme politique, parlementaire et ancien maire de Tanger.