M Tower: une nouvelle icône architecturale de Mfadel Group et Red Med Real Estate au cœur de Casablanca Finance City

La M Tower se dresse comme un symbole d’innovation et de grandeur. Après le succès de leur projet résidentiel «Sohaus, Domaine d’Anfa», les deux partenaires s’engagent dans un projet stratégique au cœur de la zone d’aménagement de Casa Anfa et de Casablanca Finance City, des pôles urbains en pleine expansion, conçus pour accueillir les entreprises nationales et internationales les plus ambitieuses.

Située au cœur de la zone CFC, intégrée dans le plan d’aménagement global de Casa Anfa, la M Tower bénéficie d’une localisation privilégiée sur le boulevard de l’Aéropostale, bordée par la Palmeraie et son vaste parking de 1.500 places.

Casa Anfa, ancienne zone aéroportuaire réaménagée, devient progressivement un quartier emblématique de Casablanca, mêlant espaces résidentiels, centres commerciaux, équipements culturels et bureaux de haut standing, parfaitement adaptés aux besoins des entreprises de toutes tailles. Casablanca Finance City s’est rapidement imposée comme la première place financière en Afrique, offrant aux entreprises un cadre d’affaires moderne, connecté et un statut fiscal avantageux.

Conçue pour répondre aux besoins de divers profils d’entreprises, la M Tower propose un concept unique d’accessibilité avec deux lobbys indépendants, chacun desservant un ensemble de bureaux distinct et autonome. Les premiers niveaux sont dédiés à des bureaux compacts, idéaux pour les startups, les professions libérales, les cabinets de conseil et les investisseurs. Dans les niveaux supérieurs, de grands plateaux modulables sont pensés pour les sièges sociaux et grandes entreprises, disponibles à la vente ou à la location pour une personnalisation complète.

Une architecture audacieuse offrant des vues panoramiques uniques sur Casablanca

Avec son design en spirale dynamique, la M Tower se distingue par une architecture audacieuse offrant des vues panoramiques uniques sur Casablanca et un jeu de lumière naturelle à chaque niveau. Elle intègre également un socle commercial indépendant de trois niveaux, proposant un éventail de services incluant des espaces de restauration, un centre de bien-être et un rooftop accueillant un restaurant gastronomique accessible avec ascenseur panoramique.

Les occupants de la M Tower profiteront des atouts uniques de Casa Anfa, un quartier en plein renouveau qui incarne la vision d’une ville durable et moderne, tout en bénéficiant des avantages du statut CFC. Avec des facilités fiscales et un accès privilégié aux marchés internationaux, la M Tower renforce la compétitivité de ses occupants.

Conformément aux normes de développement durable, la M Tower vise des certifications environnementales et internationales de renom, telles que HQE ou EDGE, symbolisant l’engagement des promoteurs envers un immobilier responsable et respectueux de l’environnement.

Ainsi, en s’inscrivant dans le plan global de développement de Casa Anfa et en bénéficiant du dynamisme de Casablanca Finance City, la M Tower devient une destination de choix pour les entreprises en quête d’un lieu de travail d’exception, dans un quartier dédié à l’excellence et à l’innovation.