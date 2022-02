© Copyright : ADM

Axe stratégique et chantier prioritaire de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, la sécurité des usagers est au cœur des préoccupations et des réalisations du gestionnaire des autoroutes Marocaines. Le point sur la politique d’ADM en matière de sécurité.

Priorité absolue d’Autoroute du Maroc (ADM) et de ses collaborateurs, la sécurité des clients-usagers du réseau autoroutier est omniprésente dans les projets, chantiers, réalisations ainsi que dans la politique de développement du gestionnaire des autoroutes du Maroc. Toutes les mesures qui ont été instaurées ont pour objectif d’offrir un trajet sécurisé et agréable aux usagers sur l’ensemble du réseau.

Selon le premier baromètre marocain de la conduite responsable mené en 2018 par ADM, en partenariat avec la fondation VINCI Autoroutes, la cause principale des accidents mortels sur l’autoroute reste la vitesse, suivie de la somnolence, la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, le non-respect de règles de la circulation, l’inattention, la vétusté des véhicules ou encore le manque d’entretien de ceux-ci, et enfin la présence de piétons sur, ou aux abords des voies de circulation.

Pour y remédier, ADM déploie une stratégie adaptée qui s’appuie sur une approche globale qui touche à la fois l’investissement en infrastructures et nouvelles technologies, la formation des ressources humaines et l’ouverture aux nouveau métiers, l’étroite collaboration avec tous les intervenants sur le réseau autoroutier, le renforcement de la communication avec les usagers et une connaissance factuelle des causes qui ont été à l'origine d'un accident.

Investissements en infrastructures et nouvelles technologies

Tout d'abord, il faut savoir que la notion de sécurité est omniprésente, de la conception jusqu’à leur réalisation, dans l'ensemble des projets d’ADM. Les infrastructures autoroutières sont construites selon les standards internationaux, en matière de sécurité et de qualité.

ADM accorde également une importance capitale à l’entretien de l’infrastructure autoroutière notamment les Grosses Réparations des chaussées, l’objectif étant de préserver le patrimoine autoroutier et renforcer les conditions de sécurité et de confort des usagers sur le réseau autoroutier.

La société ADM met en place toute une organisation humaine et technique opérationnelle en permanence pour surveiller l’activité du trafic sur autoroute, de même que pour alerter et agir en temps opportun en cas d’incident qui risque de porter atteinte à la sécurité des clients-usagers.

Maintenance et entretien de l’infrastructure autoroutière

Pour sauvegarder le patrimoine autoroutier et garantir une qualité optimale du réseau aux usagers, ADM investit, chaque année, plus de 500 millions de dirhams dans les grosses réparations. Ces travaux de maintenance s’appuient sur un suivi régulier de l’état de la chaussée par des moyens à la pointe de la technologie.

La Société dispose d’un outil avancé d’«Asset Management» qui repose sur un système d’information permettant entre autres d’obtenir une segmentation et un codage du réseau autoroutier sous forme de cartes numériques, ainsi qu’une collecte de données périodiques d’auscultation de l’état de la chaussée, de même qu'une notation de l'état de la chaussée et une priorisation des sections à traiter.

Ce système d’information est alimenté périodiquement par des mesures issues de différents appareils d’auscultation, aux technologies sophistiquées (appareils électroniques, unités laser, camérasvidéo, GPS, etc.). Ces données sont ensuite analysées par une équipe d’ingénieurs et d’experts afin d’évaluer les dégradations des différentes couches de la chaussée, et déterminer les priorités d’entretien en fonction des indicateurs mesurés sur les différentes sections du réseau autoroutier.

Dispositifs et équipements de sécurité

Pour garantir la sécurité des clients-usagers, Autoroute du Maroc déploie un dispositif et un ensemble d’équipements conformes aux normes internationales: signalisation horizontale et verticale, lits d’arrêt d’urgence pour aider les poids lourds, dont le système de freinage serait défaillant à s’arrêter, passerelles pour piétons à même de permettre aux riverains de traverser en toute sécurité, bandes rugueuses pour mobiliser la vigilance des conducteurs, etc. Ces équipements de sécurité sont accompagnés par des dispositifs de prévention et de sensibilisation au règles de conduite sur autoroute.

En effet, sur la base des résultats du premier baromètre marocain de la conduite responsable, ADM a déployé une campagne de sensibilisation exceptionnelle qui a ciblé l’amélioration des comportements des conducteurs sur les autoroutes. Pour la première fois, une série de capsules de sensibilisation à la sécurité autoroutière est produite par ADM, et diffusée sur la télévision et sur les réseaux sociaux.

Plusieurs thèmes de sensibilisation dédiés à la sécurité Autoroutière ont été abordés, notamment: l’usage du clignotant, les piétons sur l’autoroute, la bande d’arrêt d’urgence, les abords du chantier, l’usage du téléphone, l’assistance sur autoroute, - la somnolence au volant, la distance de sécurité, la limitation de vitesse, l’état mécanique du véhicule…

Les mêmes messages ont été déclinés sous forme de panneaux de sensibilisation placés à des endroits stratégiques sur le réseau autoroutier national.

Aires de services, une infrastructure en développement

Chaque année, ADM investit dans la modernisation, l’entretien ainsi que la construction des aires de services dans le but de hisser la qualité des services rendus aux clients-usagers et leur offrir une meilleure expérience de voyage sur les autoroutes. Dans ce sens, ADM continue de densifier son réseau autoroutier par de nouvelles aires de services sur les différents axes autoroutiers.

Equipées d’installations modernes, de services de restauration, de sanitaires, d’approvisionnement en carburant, d’entretien de véhicules, et d’autres prestations, les aires de services permettent aux clients-usagers de bénéficier un moment de pause et récupération, pour eux et pour leur véhicule, avant de poursuivre leur voyage, en toute sécurité et confort.

Investissement en nouvelles technologies

Consciente de l’intérêt de la numérisation des services publics pour les citoyens, ADM s’inscrit dans des projets de l’autoroute du futur. La société a ainsi initié plusieurs chantiers afin de satisfaire les besoins des usagers et s’aligner sur les standards internationaux. Sur son réseau autoroutier, l’entreprise a déployé de multiples services, il y a quelques années déjà.

«ADM a été pionnière en tant que société publique dans l’initiation de projets en lien avec le numérique: l’introduction du télépéage en 2014 et sa généralisation à l’ensemble des gares du réseau autoroutier en étaient le projet phare», explique la société.

De plus, elle a, depuis 2017, lancé un vaste projet de transformation visant à industrialiser l’exploitation de son réseau autoroutier, orientée plus vers la sécurité et la satisfaction du client, et permettant ainsi de hisser le niveau de service sur les autoroutes nationales aux standards des meilleurs concessionnaires internationaux.

Cette évolution place les nouvelles technologies au cœur de ce processus. Numérisation des moyens de paiement, accès à l’information en temps réel sur les conditions de circulation, personnalisation des services en fonction des spécificités et attentes de chaque client… Autant de services sont mis en œuvre par ADM pour faciliter le voyage sur son réseau autoroutier.

Et pour renforcer sa vigilance, la société a inauguré le 30 mars 2021 une nouvelle salle de contrôle au sein du Centre Info Trafic, opérationnelle 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

La salle de contrôle de nouvelle génération se trouve dans le nouveau Centre Info Trafic d'ADM.

Cette salle de contrôle high tech, dotée d’équipements et de solutions technologiques de dernière génération, connectée à l’ensemble des équipements installés sur le réseau (caméras, stations de comptage de trafic, panneaux d’information, etc.), permet la supervision du trafic du réseau autoroutier national à distance et de manière centralisée.

Elle permet également le pilotage automatique et en temps réel des équipements déployés, la communication et la coordination avec les différents intervenants sur le terrain ainsi que la production de l’information à la portée de toutes les parties prenantes pour une meilleure efficacité et rapidité dans les prises de décisions et interventions.

Renforcement des liens de partenariat avec les différents intervenants

ADM travaille en synergie avec les différents intervenants sur le réseau autoroutier (ministère de l’Equipement et de l’Eau, Direction Générale de la Protection Civile, Gendarmerie Royale, Sociétés partenaires en charge des prestations de dépannage et d’assistance, etc.) pour offrir le maximum de sécurité aux clients-usagers.

ADM investit continuellement dans le développement de l’infrastructure de proximité de la Gendarmerie Royale et de la Protection Civile, pour renforcer leur présence et améliorer la réactivité et le temps de déplacements vers les lieux d’incidents. Aujourd’hui, seize locaux dédiés à la Protection Civile ont été mis en place sur les différents axes autoroutiers et 54 bâtiments ont été mis à disposition de la Gendarmerie Royale.

Formations des RH et nouveaux métiers

Pour renforcer la sécurité, accompagner le développement et garantir le meilleur service aux clients-usagers du réseau autoroutier marocain, ADM s’appuie sur la formation continue de ses collaborateurs et collaboratrices ainsi que la création de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la sécurité et du confort sur le réseau autoroutier.

Il y a ainsi des patrouilleurs qui sillonnent le réseau autoroutier pour porter assistance aux usagers en détresse, et qui signalent tout évènement pouvant impacter la fluidité du trafic. Il y a aussi des inspecteurs des ouvrages d’art, qui veillent au bon fonctionnement de ce patrimoine via des inspections terrains détaillées permettant la détection rapide des dégradations et des anomalies. Le manager de trafic qui supervise, depuis la salle de contrôle, la fluidité du trafic à travers la surveillance du réseau autoroutier ainsi que le bon fonctionnement du péage au niveau national et bien d’autres métiers dédiés au service et la sécurité de l’usagers de l’autoroute.

Analyse factuelle des causes des accidents

Au fil des années, ADM a collecté des données sur les causes des accidents sur le réseau autoroutier marocain. Cette data permet aujourd’hui à la société d’analyser le comportement des conducteurs ce qui permet de prodiguer des recommandations et autres actions adaptées aux particularités de la conduite sur l’autoroute.

Se fondant sur des bases factuelles, ADM a réalisé, en 2018, le premier baromètre marocain de la conduite responsable. Cette mesure avait permis d’identifier les principales causes d’accidents mortels sur les routes marocaines, de dresser un état des lieux du comportement du Marocain au volant, et d’identifier les conduites à risque et les bonnes pratiques pour contribuer à mieux orienter les messages de prévention dans le Royaume.

Forte de ce constat, ADM a paraphé, en février 2020, un accord de partenariat avec l’Association Nationale des Etablissements de la Formation à la Conduite Professionnelle (ANEFCP), dans l’objectif de développer des actions conjointes, de sensibilisation et de formation des conducteurs des secteurs du transport routier, aux normes de conduite sur les autoroutes.

Cet accord s’est concrétisé par une campagne sur le terrain avec les chauffeurs de poids lourds, en partenariat avec ANEFCP.

S’inscrivant dans l’ère du temps, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc a récemment signé un accord-cadre de coopération pour le lancement d’un projet de recherche innovant qui s’appuie sur l’Intelligence Artificielle pour comprendre et analyser les causes d’accidents sur autoroute et prendre les décisions pertinentes.

Ce partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation And Research) consiste à développer une solution décisionnelle de traitement et de valorisation des données provenant des bases de données des accidents, des informations de trafic et des différents composants de l’infrastructure et ses équipements, tout en intégrant également les données météorologiques et autres facteurs de risque liés aux accidents.

Ces données provenant de différentes sources, seront ensuite analysées, par le biais de l’Intelligence Artificielle pour produire au final un système de recommandations d’actions de sécurité autoroutière permettant à ADM de réduire le nombre d’accidents et renforcer ainsi la sécurité des usagers de l’autoroute. Il reste aux clients-usagers à faire preuve de vigilance, de sens de la responsabilité au volant, et de se conformer, autant que possible, au code la route.