L’association INJAZ Al-Maghrib, à travers son pilier INJAZ Factory, sous l’égide de la Fondation Al Mada, a mené en partenariat avec le groupe Managem une nouvelle caravane entrepreneuriale du 28 juin au 2 juillet 202, dans la province de Zagora.

Sous l’égide de la Province de Zagora, et à travers la plateforme des jeunes Zagora, et en partenariat avec les filiales du groupe Managem dans la province, le comité provincial de l'INDH et l’Association Zagora-Moubadara, la caravane a ciblé plus de 1000 jeunes porteurs de projets d’entreprise ou de structures sociales et solidaires dans la province, une zone à fort potentiel, soulignent Injaz Al-Maghrib et Managem dans un communiqué conjoint.

Les communes territoriales de Bleida et Tansift dans la zone minière immédiate où Managem opère, ainsi que d’autres pôles dans la province (Agdz, N’kob-Tazarine, Mhamid El Ghizlane - Tagounite - Tamegroute et la ville de Zagora), comptent parmi les premières affectations de ce programme, qui a pour vocation d’insuffler l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes et de les former sur les étapes de la création d’une entreprise pour mener leur projet vers la réussite.

Cette première étape sera suivie par la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement et de mentorat des porteurs de projet de la région, selon un processus de renforcement des capacités entrepreneuriales et des compétences interpersonnelles, pour garantir la pérennité des actions mises en œuvre par les jeunes porteurs de projet.