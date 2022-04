© Copyright : Mhand Ouberka / Le360

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué, dans un avis publié le 5 avril 2022, que l'huile d'argan présentée dans les emballages supérieurs à 5 litres sera soumise au régime de licence d'exportation. Voici les raisons qui expliquent cette décision, selon le porte-parole de l’Exécutif, Mustapha Baitas.

Dans un avis adressé aux exportateurs d’huile d’argan, le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué que l'huile d'argan torréfiée et non torréfiée présentée dans des emballages supérieurs à 5 litres seront soumises, à compter du 1er juillet 2022, au régime de licence d'exportation.

Dès cette date, les exportateurs désirant bénéficier de licences d'exportation des produits susmentionnés devront déposer leurs demandes sur la plateforme PortNet accompagnées d'une copie de la facture pro-forma.

Interpellé sur les raisons derrière cette décision, le porte-parole de l’Exécutif, Mustapha Baitas, a indiqué, ce jeudi 7 avril, que la soumission de l'huile d'argan, présentée dans les emballages supérieurs à 5 litres, au régime de licence d'exportation a pour objectif de contrôler les quantités exportées, quelle que soit la contenance, et de maintenir les emplois des personnes travaillant dans la filière au Maroc, notamment celles qui s'occupent de la mise en bouteille.

Pour le gouvernement, l’huile exportée en vrac ne profite pas au Maroc, étant donné que le remplissage en huile des petites bouteilles génère des emplois, ici dans le Royaume, d’où la nécessité de contrôler son exploitation.

Le porte-parole de l’Exécutif précise que les exportateurs désirant bénéficier de licences d'exportation de ces produits ne sont tenus que de déposer leurs demandes de licence sur internet.