Plusieurs agriculteurs de la zone de Ain Timguenai, près de Sefrou, ont participé récemment à une rencontre de sensibilisation autour de la rationalisation de l'exploitation des eaux souterraines de la région. Objectif: trouver, collectivement, des solutions pérennes pour faire face à l’appauvrissement des nappes phréatiques du bassin du Sebou.

La baisse continue du niveau de la nappe phréatique dans la province de Sefrou pousse les autorités locales à sensibiliser davantage les exploitants agricoles de la région à la gestion durable des eaux souterraines.

Dans ce sens, plusieurs agriculteurs de la zone de Ain Timguenai, ont pris part récemment à une rencontre sur la rationalisation de l'exploitation des eaux souterraines, à l’initiative de la direction régionale de l'agriculture de Sefrou, en partenariat avec l'ONEE, la régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Fès, et l'agence du bassin hydraulique du Sebou.

Les participants à cette rencontre ont eu droit à une présentation du projet «eGroundwater», développé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad, un organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes).

Ce projet eGroundwater, lancé au Maroc en 2020, pour une durée de quatre ans, a pour objectif de tester des méthodes pour appuyer une gestion participative et durable des eaux souterraines grâce à des systèmes d’information innovants.

«Cette rencontre correspond au séminaire de démarrage du projet eGroundwater», a souligné dans une déclaration pour Le360 Nicolas Faysse, chercheur au Cirad. Le but, a-t-il ajouté, «est d’accompagner l’ensemble des acteurs de la nappe de Ain Timguenai à réfléchir à des solutions pour la gestion de l’eau. Il s’agit de voir, ensemble, comment il est possible de produire des connaissances sur la nappe et sur les usages, et en partant de ces connaissances, de définir des règles pour une gestion durable de cette nappe».

Concrètement, les méthodes pour appuyer une gestion participative et durable des eaux souterraines concernent tant de nouveaux outils (analyse satellitaire et drones notamment), que l’implication des usagers dans la collecte et la gestion des données. Il est notamment prévu le développement et le test d’une application sur smartphone, où les acteurs pourront à la fois entrer des données, comme les niveaux d’eau, et obtenir de l’information en retour, par exemple sur la situation hydrologique ou sur les superficies plantées.

Les exploitants agricoles de la région de Sefrou ont été unanimes à saluer cette initiative qui intervient dans un contexte de recul inquiétant du niveau des eaux souterraines. «Tous les agriculteurs de la région, petits et grands, sont confrontés au stress hydrique», a témoigné Mohamed Elkrissi, président d’une coopérative agricole à Ain Timguenai, qui a pris part à la rencontre. «L’organisation de ce genre de rencontre revêt une grande importance, car elle permet à tous les acteurs d’échanger et de réfléchir collectivement à des solutions durables à même de préserver les ressources en eau», a-t-il affirmé.