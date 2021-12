© Copyright : Ayoub Ibnoulfassih / Le360 (capture image vidéo)

Près de 2.000 personnes ont été sensibilisées à l'entrepreneuriat dans le cadre des activités d’accompagnement du Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi. En revanche, l’accès au financement des entreprises en démarrage est à l’image de la morosité de la conjoncture.

Le Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi dresse le bilan du programme d’appui aux jeunes pousses de la région. Ainsi, près de «2.000 personnes ont été sensibilisées dans le cadre des activités d’accompagnement» à l'entrepreneuriat, souligne le CRI.

Mais c’est sans compter sur l’accès au financement des entreprises en démarrage qui reflète la frilosité de la conjoncture. En effet, le nombre de personnes ayant pu bénéficier d’un dispositif de financement sous forme de crédit ou de subvention avoisine les 120 personnes, sur les «300 candidats ayant franchi l’étape d’obtention de crédits», précise Mustapha El Alaoui Hassani, chef de division d’accompagnement au sein du CRI.

Le bilan, présenté en marge d’une journée dédiée au potentiel entrepreneurial de la région Marrakech-Safi, est initié par Enactus Morocco, dont la mission est de faire émerger des pépites.

En pleine crise sanitaire, quelques projets en entrepreneuriat social poursuivent leur développement. C’est le cas de Tradicraft, start-up spécialisée dans la fabrication de produits fait main, qui propose une large gamme de produits artisanaux (pochette pour ordinateurs, trousses, sac à main…). «On travaille avec des femmes sans revenus mensuels, mais qui maîtrisent l’art de tissage, d’où la dimension sociale du projet», confie Oumaima Diani, la fondatrice de Tradicraft. Autre projet prometteur, Coquipeinte, celui de peinture durable permis par le recyclage des huîtres.

«Cette année, à l'occasion du lancement de cette campagne, nous souhaitons changer d’échelle et placer la technologie au centre d’intérêt des porteurs de projets», précise Majid Kaisser El Ghaib, président d’Enactus Morocco. L’évènement de lancement des activités entrepreneuriales auquel participe en temps normal plus d’un millier d’étudiants a été en cette fin d’année restreint à une centaine d’étudiants, à cause des contraintes sanitaires.

Ce programme a réuni de nombreux acteurs œuvrant ensemble afin de faire émerger les talents des jeunes dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat et de promouvoir l'insertion par l'employabilité et l'entrepreneuriat chez les jeunes.

Pour rappel, l’entrepreneuriat est un levier phare du nouveau modèle de développement (NMD). Il vient s’ajouter à une panoplie de dispositifs financiers mis en œuvre pour favoriser l’émergence de nouveaux talents, tels que Intilaqa, ou des programmes à vocation socio-économique comme Forsa ou Awrach.