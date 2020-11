© Copyright : DR

Kiosque360. La région confirme son attractivité avec plus de 20 milliards de DH d’investissement reçus sur les dix derniers mois.

Ce sont 4.060 entreprises qui ont été créées en seulement dix mois par le guichet unique du Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien souligne aussi que le CRI a tenu 29 commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI).

Dans le détail, ces commissions ont statué sur 137 projets d’investissement et ont accordé des avis favorables à 36 projets, prévoyant un montant global d’investissement de 20,6 milliards de dirhams et la création de près de 7.200 emplois directs.

On apprend aussi que la mise en place de la plateforme digitale CRI Invest a contribué significativement à la simplification des procédures et la réduction des délais de traitement, passant à 29 jours en moyenne, contre plus de 100 les années précédentes. «Toutes ces mesures s’inscrivent dans un cadre inclusif de travail collaboratif impliquant l’ensemble des acteurs publics et privés de la région», a indiqué le directeur général du CRI, Yassine Mseffer.

Force est de préciser qu’une attention particulière a été accordée aux jeunes entrepreneurs et aux TPE, notamment dans le cadre du Comité Régional de Coordination et d’Accompagnement (CRCA) du Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE).

De même, le CRI de Marrakech-Safi a également lancé cette année l’aménagement et l’équipement de 8 centres pilotes d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans le cadre du programme «Insertion Economique des Jeunes» financé par la Banque mondiale.

Aujourd’hui Le Maroc précise également que le CRI a récemment dévoilé son plan d’action stratégique 2021-2023 dont le fil conducteur est la data. «Il est question, dans ce sens, de la mise en place d’un indice de compétitivité régional qui permettra un suivi régulier du positionnement socio-économique de la région, dans le cadre d’un observatoire régional du développement économique», conclut le journal.