© Copyright : Said Kadry / Le360

A quelques heures de l’annonce par Tebboune de la non reconduction du contrat du Gazoduc Maghreb-Europe, Le360 s’est rendu sur le site de Metragaz à Tanger, point de chute du tronçon marocain du GME avant de rallier l’Espagne via le détroit de Gibraltar.

Reliant les puits de Hassi R'Mel en Algérie à Tarifa en Espagne, le Gazoduc Maghreb-Europe traverse le territoire marocain sur 540 kilomètres, alimentant sur son chemin deux centrales électriques (Aïn Beni Mathar et Tahaddart).

Dimanche 31 octobre 2021, quelques heures avant l’officialisation de la non reconduction du contrat du GME, suite à la décision unilatérale du régime militaire d’Alger, Le360 a visité le site accueillant la station de compression du GME, Metragaz, située à environ 8 km de Tanger.

Créée en juillet 1992, la société Metragaz avait pour mission de mettre en œuvre les travaux de construction, puis, suite à la mise en service du gazoduc, d’assurer les activités d’exploitation et de maintenance des installations du gazoduc pour le compte d’Europe Maghreb Pipeline Limited (EMPL).

L’actionnariat de Metragaz est composé de l’espagnol Naturgy, du portugais Galp Energia et de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). La société EMPL, détenue quant à elle par Naturgy et Galp Energia, est chargée de l’exploitation commerciale du transport de gaz sur le tronçon marocain.

Conformément à la convention signée avec le gouvernement marocain, EMPL a été créée en juillet 1992 dans le but de promouvoir, financer et exploiter, en vertu d’un droit exclusif d’utilisation, le tronçon marocain du GME, y compris le tronçon appartenant aux eaux territoriales marocaines dans le détroit de Gibraltar.

Les activités d’EMPL et de Metragaz sont placées sous la tutelle du ministère marocain de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement.

© Copyright : Youssef El Harrak / Le360

Dans un communiqué conjoint, l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) ont indiqué que la décision des autorités algériennes de ne pas reconduire l'accord sur le GME n'aura dans l'immédiat qu'un impact insignifiant sur la performance du système électrique national.

Eu égard à la nature du voisinage du Maroc et en prévision de cette décision, les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la continuité de l'alimentation du pays en électricité, ont précisé les deux Offices dans un communiqué.





D'autres options, a ajouté la même source, sont en cours d'étude pour des alternatives durables, à moyen et long termes.