Le pavillon du Maroc à Dubaï Expo 2020, aux Emirats Arabes-Unis, a séduit les visiteurs. Sa hauteur impressionnante de 33 mètres et la modernité de ses couloirs font partie de ses points forts. Visite guidée.

Le pavillon marocain a réussi à séduire les visiteurs de l’exposition Universelle "Dubai Expo 2020", qui se poursuit jusqu’au 30 mars 2021.

Dans une déclaration pour Le360, Jihad Chakib, directeur du pavillon marocain, a déclaré que cet édifice était le plus haut des pavillons de l'Exposition universelle, avec 33 mètres.

Selon lui, il met en évidence les qualités architecturales, économiques et culturelles du Maroc, à travers 13 halls et couloirs, qui allient originalité, modernité et technologie.

De son côté, Othman Akhraz, responsable du pavillon marocain à l'Expo de Dubaï, a expliqué que la conception des différents espaces s'inspirait d'une vallée de l'Atlas.