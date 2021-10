La «Journée de l'investissement touristique marocain», organisée lors de l'Expo universelle de Dubaï 2020 a réuni des investisseurs de la région du Golfe intéressés par le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, le 11 octobre 2021.

© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

La semaine du Maroc à l’exposition Universelle Expo 2020 Dubaï se poursuit. La société Marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a organisé hier, lundi 11 octobre, une conférence sur l'investissement touristique dans le pavillon Maroc.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une semaine thématique ayant pour thème «le Maroc: un pôle mondial d'investissement», consistant en un carrefour de forums, de réseaux, de dialogues et de conférences.

Organisée dans le cadre de cette semaine thématique, la «Journée de l'investissement touristique marocain» a eu pour but de réunir des investisseurs de la région du Golfe intéressés par le secteur du tourisme et de l'hôtellerie sur des sujets liés à l'environnement actuel de l'investissement touristique.

Cela a été l'occasion de placer le tourisme marocain au centre d'un dialogue entre les dirigeants et acteurs internationaux et régionaux qui ont assisté à cet évènement.

L’évènement a montré un Maroc moderne et connecté, mettant en lumière les opportunités d'investissements dont regorge le pays.

Cette conférence a vu la participation de plusieurs investisseurs et acteurs du secteur hôtelier, ainsi que des bailleurs de fonds de la région du Golfe, en plus de représentants d'employeurs nationaux et d'institutions de haut niveau.