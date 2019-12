© Copyright : adil gadrouz

Les préparatifs vont bon train pour le lancement du «Programme spécial d’appui aux jeunes diplômés, de financement des projets d’auto-emploi», conformément aux directives du souverain lors de son discours du 11 octobre dernier à l’ouverture de la session d’automne du parlement.

La banque centrale est prête pour le lancement de ce dispositif spécial. Réuni ce mardi 17 décembre, le Conseil de Bank Al-Maghrib a approuvé les mesures spécifiques devant être mises en place par la banque dans le cadre du programme d’appui à l’entrepreneuriat. Jouahri ne s’est pas attardé sur les détails de ce plan.

Les mesures seront soumises au roi qui, dans son discours du 11 octobre, a affirmé qu’il va suivre de près la mise en œuvre du programme. Encore faut-il attendre la finalisation d’autres mesures hors du périmètre d’intervention de la banque centrale. Ces mesures se rapportent à l’inclusion financière, la micro-finance, le crowdfunfing, le foncier, etc.

Tout a été conçu de sorte à alléger les conditions de refinancement (coût, etc) et soutenir les banques engagées dans le financement des TPE, des auto-entrepreneurs, des jeunes porteurs de projets, des entreprises exportatrices, etc.

Ce programme sera doté d’un cadre institutionnel pour assurer le suivi du bon fonctionnement du dispositif. Un comité stratégique, coprésidé par le ministre des finances, le wali de Bank Al-Maghrib et le président du GPBM, sera appuyé par un comité technique ainsi que d’autres sous-comités éparpillés dans les régions.

De son côté, la banque centrale sera chargée de mener le reporting périodique du dispositif (chiffres, taux, type d’accompagnement, etc). Si tout se passe comme prévu, le programme devrait démarrer le 1er janvier prochain, assure Jouahri.