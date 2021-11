© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Le Conseil régional du tourisme (CRT) de la région Casablanca-Settat a tenu un point de presse ce jeudi 4 novembre à Casablanca. Cette conférence avait pour objectif le lancement de la nouvelle campagne promotionnelle de la région, «Casablanca with love», et la présentation des activités du CRT pour la période à venir 2021-2022.

Fortement impactés par la crise sanitaire du Covid-19, les professionnels du tourisme se mobilisent pour la relance du secteur dans les différentes régions du Maroc. Une relance placée sous le signe du développement du tourisme national.

Cette nouvelle stratégie vise à soutenir la reprise touristique pour la région et à mettre en avant son potentiel riche et varié, aux atouts nombreux et diversifiés englobant le divertissement, le shopping, la culture, le bien-être, le golf, les étendues de plages, le tourisme médical, etc.

«La région de Casablanca-Settat concentre à elle seule, 72% de l’activité du tourisme d’affaires, constituant ainsi la première destination au Maroc. Elle est également la première destination du tourisme médical, du tourisme des salons et expositions, du tourisme de shopping et du tourisme de croisière. Son territoire géographique, qui s’étend de Benslimane à Oualidia, regorge d’opportunités variées. Ces capacités touristiques renforcent son rôle de leadership et du cœur battant du pays», indique le CRT dans un communiqué.

Le président, Othman Chérif Alami et les membres du bureau exécutif du CRT de la région Casablanca-Settat, ainsi que le représentant de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), ont présenté la nouvelle dynamique qui se met en place afin de relever les différents défis et redonner un élan au secteur touristique.

Pour cette campagne intitulée «Casablanca with love», le CRT a opté pour une stratégie de communication axée sur une campagne d’affichage et une campagne radio qui mettra en avant l’offre de la région avec des messages adaptés aux différentes cibles visées.

Le digital est aussi un axe majeur de la campagne qui sera mise en œuvre. Le CRT Casablanca-Settat compte impliquer les internautes à contribuer à la promotion de leur région à travers plusieurs mécanismes qui seront dévoilés au fur et à mesure de la campagne.

Le dispositif digital repose également sur un site web qui répondra aux besoins des différentes étapes de l’expérience du visiteur: informer, faire découvrir et susciter l’envie, aider à la planification du séjour et de l’achat, faciliter et rendre meilleur le séjour sur place en donnant les informations nécessaires (mobilité, services, activités...) et donner envie au visiteur de partager son expérience et de le fidéliser.

D’autres outils digitaux vont également être mis en place, dont une carte interactive qui permet de rechercher l’information sous différents angles, une brochure thématique, ainsi que la production de capsules promotionnelles sur les circuits touristiques de la région Casablanca-Settat.