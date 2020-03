© Copyright : Le360

Malgré le manque de pluie, les récoltes de fraises sont plutôt bonnes en cette saison, dans le nord du royaume. Le360 est parti à la rencontre de cultivateurs à Laaouamera, dans la province de Larache. Reportage.

La récolte des fraises dans le nord du Maroc a déjà commencé. Ces fruits rouges sont disponibles en abondance, malgré le manque de pluies de ces dernières semaines.

Le cours du prix de ces fruits a suivi la tendance: le kilogramme de fraises s'écoule sur le marché marocain entre 7 et 8 dirhams (dans les différents marchés de grossistes en produits maraîchers), alors qu'à l’export, ces fruits se vendent entre 20 et 30 dirhams le kilogramme.

Les framboises, fruits rouges également cultivés dans la région, sont quant à elles plus côtées. Leur cours s'établit actuellement entre 60 à 70 dirhams le kilogramme.

Toutefois, malgré cette bonne saison agricole, et des perspectives prometteuses à l’export, les cultivateurs demandent au gouvernement de l'aide et un appui, et se plaignent également du manque de travailleurs saisonniers.