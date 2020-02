Fruits rouges: la framboise marocaine admise sur le marché américain, une première

Les négociations techniques entamées entre l'ONSSA et le Service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes (APHIS) ont abouti à la signature du plan d'action qui donne le feu vert à l'ouverture officielle, pour la première fois, du marché US aux framboises marocaines.