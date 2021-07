© Copyright : Le360

Ce nouveau terminal, d’une superficie de 20.000 m², a mobilisé un investissement de 410 millions de dirhams. Sa capacité d’accueil est quatre fois supérieure à celle de l’ancien terminal, et permet de recevoir jusqu’à 2 millions de voyageurs par an.

Le nouveau terminal de l’aéroport Nador-El Aroui, une infrastructure de pointe ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 410 millions de dirhams, a été mis en service vendredi dernier, 9 juillet 2021.

Doté d’une architecture unique, d’une infrastructure moderne et d’équipements de dernière génération, le nouveau terminal de l’aéroport Nador-El Aroui, conçu et réalisé par des compétences à 100% marocaines, vient accompagner le développement remarquable que connaît la région de Nador sur le plan économique et touristique.

Cette mise en exploitation coïncide avec le déroulement de l’opération Marhaba mise en œuvre par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, au profit des MRE dont le retour à leur patrie s’accentue à la veille de Aïd Al-Adha, a indiqué la directrice générale de l’Office national des aéroports (ONDA), Habiba Laklalech, lors de l’ouverture de ce terminal.

La responsable et la délégation l’accompagnant ont à cette occasion accueilli les passagers d’un vol en provenance de Düsseldorf (Allemagne) et visité les différentes dépendances de ce nouveau terminal, d’une superficie de 20.000 m² et qui dispose d’une capacité d’accueil quatre fois supérieure à celle de l’ancien terminal, et permet d’accueillir jusqu’à 2 millions de voyageurs par an.

En plus de ce nouveau terminal, le projet de développement de l’aéroport Nador El Aroui comprend l’extension du parking avions pour l’accueil simultané de six avions moyen-courrier, trois gros porteur et six postes pour les hélicos, l’aménagement d’un nouveau parking véhicules d’une capacité de 580 places et l’aménagement d'espaces extérieurs.