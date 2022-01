Transport aérien: la compagnie low cost Ryanair ne quittera pas le Maroc, selon la ministre du Tourisme

Des avions de la compagnie aérienne Ryanair.

© Copyright : Adrian DENNIS / AFP

Non, la compagnie aérienne low cost irlandaise n'envisage pas de se retirer du marché marocain. Selon la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, Ryanair attend juste la réouverture des frontières pour reprogrammer ses vols.

Plusieurs médias nationaux et internationaux ont rapporté, mardi 18 janvier 2022, que Ryanair envisageait de quitter le marché marocain à partir du mois de mai prochain, en raison d’une supposée «dégradation des relations» entre le top management de l’avionneur et les autorités marocaines. Il ne s’agirait en réalité que d’une infox puisque la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a confirmé, lors de son passage à l'émission Grand format-Le360, que le département qu'elle dirige est toujours en contact avec le transporteur aérien qui compte reprogrammer ses vols à destination du Maroc et ce, dès la réouverture des frontières du pays. «Toutes les compagnies ont arrêté leurs vols [à destination du Maroc] en décembre et en janvier. C’est tout à fait normal puisque les frontières sont fermées. Maintenant, je peux vous dire que nous sommes en contact avec Ryanair. Ils vont reprogrammer leurs vols, dès que les frontières vont rouvrir», a indiqué la ministre. Covid-19: Ryanair annule tous ses vols vers le Maroc jusqu’en février, 390.000 passagers touchés Elle explique que concernant le soi-disant retrait de Ryanair du marché marocain, «Nous n’avons aucune information à ce sujet. Je peux vous dire qu’ils sont en train de préparer, aujourd'hui, la reprise avec nous», a-t-elle ajouté. Ce retrait de Ryanair n’est donc qu’une rumeur infondée, d’autant plus que la compagnie aérienne low cost irlandaise a annoncé, la semaine dernière, l’ouverture fin mars d’une nouvelle liaison saisonnière entre sa base à Marrakech-Menara et l’aéroport de Limoges. Pour rappel, Ryanair avait décidé, le 1er décembre 2021, d’annuler tous ses vols vers le Maroc jusqu'au 1er février 2022, imputant cette décision à un «manque de communication» de la part du gouvernement marocain.

Par Hajar Kharroubi