Dans un communiqué diffusé ce mercredi 1er décembre 2021, la compagnie low cost Ryanair annonce l’annulation de tous ses vols vers le Maroc, et ce jusqu'au 1er février 2022, imputant cette décision à un «manque de communication», de la part du gouvernement marocain.

Après la suspension des vols à destination et en provenance du Maroc du 29 novembre au 13 décembre 2021, les autorités marocaines doivent encore discuter avec les compagnies aériennes de ce qui va se passer après la mi-décembre, a relevé Ryanair dans son communiqué.

Les annulations de vols obligatoires ont touché 160.000 clients de Ryanair à ce jour et, en raison de l'incertitude persistante, la compagnie a été contrainte d'annuler tous ses vols marocains prévus jusqu'au 1er février 2022, laissant 230.000 passagers supplémentaires confrontés à des perturbations de leurs plans de voyage, a ajouté la même source.

Ryanair dit regretter profondément l'annulation de ses vols vers le Maroc jusqu'au 1er février 2022 en raison du «manque de communication de la part des autorités marocaines».

Tous les passagers concernés ont été contactés directement par Ryanair par e-mail/sms/application Ryanair et informés de leurs options, notamment un report gratuit du vol, un bon de vol ou un remboursement, est-il précisé.

Prenant effet à partir du lundi 29 novembre, la suspension de l'ensemble des vols de passagers à destination du Royaume pour une durée de deux semaines, intervient suite la propagation rapide du nouveau variant du virus du Covid-19, Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique. Cette mesure vise à préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens, avait expliqué un communiqué du Comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie.