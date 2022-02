Tanger Med (vue aérienne). Selon Le Journal de la Marine marchande, le complexe portuaire fait partie, depuis 2020, des 25 plus grands ports à conteneurs du monde. Une "ascension vertigineuse", due au trafic conteneurisé, qui a progressé de 20% en un an.

© Copyright : Tanger Med

Avec plus de 7,17 millions de conteneurs EVP traités en 2021, le complexe portuaire Tanger Med a confirmé son rang de premier port à conteneurs en Méditerranée, devançant les ports de Valence en Espagne et du Pirée en Grèce.

Devenu en 2020 le premier port à conteneurs du bassin méditerranéen, avec un total de 5.771.221 conteneurs EVP traités, le complexe portuaire Tanger Med a creusé l’écart avec ses principaux concurrents en 2021.

En effet, l’activité conteneurs du complexe portuaire Tanger Med a dépassé, au terme de l’année 2021, la barre des 7,17 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) manutentionnés, enregistrant une croissance de 24% par rapport à 2020. Une hausse qui s’explique par la montée en régime continue du port Tanger Med 2 après le démarrage successif des terminaux TC4 en 2019 puis TC3 en 2021.

Tanger Med devance désormais le port de Valence, en Espagne, qui passe de la troisième à la deuxième place, avec un trafic conteneurs en 2021 de 5,61 millions EVP, en progression de 3,3% par rapport à 2020, selon les statistiques officielles du ministère espagnol des transports.

Le port du Pirée, en Grèce, qui était deuxième en termes de trafic de conteneurs, recule à la troisième position. Le port athénien, qui comprend 3 terminaux au total, dont 2 gérés par l'opérateur chinois Cosco et un autre géré par l'autorité portuaire grecque, a traité en 2021 près de 5,2 millions de conteneurs EVP (en baisse de 7% par rapport à 2020).

Le port d’Algésiras, principal concurrent de Tanger Med dans le Détroit de Gibraltar, est quatrième, avec 4,79 millions de conteneurs EVP traités, en baisse de 6% par rapport à 2020. Le port de Barcelone arrive quant à lui en cinquième position, avec un trafic de 3,5 millions de conteneurs EVP, en progression de 19% par rapport à 2020.

© Copyright : Youssef El Harrak - Le360

En creusant l’écart avec ses concurrents en Méditerranée, Tanger Med consolide sa position de hub majeur pour les grandes alliances maritimes mondiales menées respectivement par Maersk Line, CMA CGM et Hapag Lloyd. Ces derniers arbitrent de plus en plus en faveur du port marocain, qui dispose de nombreux atouts, dont un arrière-pays animé, un réseau de transport routier de qualité, la présence de compétences très qualifiées, des salaires moins élevés et une législation adaptée.

Notons enfin que grâce à ces performances, Tanger Med devrait grappiller quelques places supplémentaires dans le classement des plus grands ports à conteneurs du monde, établi chaque année par Alphaliner. En 2021, Tanger Med y avait fait une entrée remarquée dans le top 25 mondial. Pour l’édition 2022 de ce classement, qui doit sortir dans quelques semaines, Tanger Med pourrait se rapprocher du top 20 des plus grands ports à conteneurs de la planète.