Avec un trafic conteneurs de 5,77 millions EVP (Equivalent vingt pieds), le complexe portuaire Tanger Med se hisse désormais à la 24e place mondiale, lui qui était encore 48e, en 2018, indique le classement établi par le magazine de référence «Le Journal de la Marine Marchande».

Nouvelle prouesse pour le complexe portuaire Tanger Med, qui fait une entrée fracassante dans le Top 25 des plus grands ports à conteneurs du monde. «Avec une croissance de 20 % en 2020, Tanger Med cloue le monde portuaire au pilori. Le port marocain se hisse à la 24e place mondiale, lui qui était encore 48e en 2018», écrit la publication de référence Le Journal de la Marine Marchande dans un article qui dresse un panorama des plus grands complexes portuaires de la planète.

Analysant «l’ascension vertigineuse» de Tanger Med, la publication rappelle qu’en 2020, premier exercice plein depuis l'entrée en service de Tanger Med 2 qui porte la capacité du complexe portuaire marocain à 9 millions d’EVP, le trafic conteneurisé a totalisé 5 771 221 EVP, soit une progression de 20 % par rapport à 2019. L’an dernier, la porte d’entrée du royaume pour le conteneur a traité à quatre reprises 500.000 EVP par mois et a même une fois atteint les 530.000 unités.

«Clairement, les arbitrages opérés par les armateurs dans leur réseau durant la crise sanitaire, consistant à s’appuyer sur des ports pivots, a profité au premier port marocain», explique l’auteur de l’article, qui ne manque pas de regarder dans le rétroviseur pour mesurer le chemin parcouru par Tanger Med en un temps record.

«Il aura donc fallu près d’une décennie à Tanger Med 2 pour sortir de terre -dix ans de travaux pour gagner du terrain sur la mer de façon à aligner un linéaire de 2,8 km à une profondeur de 18 m lui permettant de traiter 7 mégamax simultanément- mais seulement un an et demi pour faire la démonstration. En 2020, 916 porte-conteneurs de plus de 290 m de long ont accosté à Tanger Med, en hausse de 14 % par rapport à 2019», énonce l'auteur de l'article.

La montée en puissance du complexe portuaire Tanger Med, qui s’est déjà imposé cette année comme le premier port à conteneurs du bassin méditerranéen, bouscule l’activité des ports voisins, comme celui d’Algesiras, en Espagne, qui sort du Top 25 mondial. Le port andalou pâtit d’une «pression concurrentielle accrue» de la part du port tangérois, et «ne connait pas la même prospérité», enregistrant un trafic conteneur de 5,1 millions d’EVP, stable par rapport à 2019.

A noter qu’au niveau mondial, le top 25 est outrageusement dominé par les ports asiatiques. Ainsi, cinq des six plus grands ports du monde sont désormais chinois. Shanghaï, en Chine, est de loin le plus grand port du monde, avec un trafic conteneurs de 43,3 millions EVP.

