Après plus de 19 marchés ciblés dans le cadre de la campagne «Maroc, Terre de lumière», l’Office national marocain du tourisme (ONMT) met le cap sur un nouveau marché: la Serbie. Ainsi, l'Office travaille sur la mise en place de vols directs reliant les deux pays, a indiqué le directeur général de l’ONMT.

Après la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou encore Israël, c'est aujourd'hui en Serbie que l'ONMT déploie sa campagne «Maroc, Terre de lumière», lancée par l’Office public pour promouvoir la destination «Maroc». Dans une interview avec le magazine serbe Cord, Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, a fait savoir que «le marché touristique serbe est un marché émergent qui représente un énorme potentiel pour le Maroc».

Affirmant que le pays souhaite attirer davantage de touristes serbes, Adel El Fakir a indiqué que l'Office travaille sur le renforcement de la connectivité aérienne entre le Maroc et la Serbie. Dans ce sens, il a fait savoir que l'ONMT oeuvre pour la mise en place de vols directs reliant les deux pays.

«L'Office national marocain du tourisme travaille avec les voyagistes serbes pour établir des offres visant à augmenter la vente des destinations marocaines. Nous travaillons également à améliorer la connectivité aérienne entre les deux pays, ainsi que des vols charters vers le Maroc», a-t-il souligné.

Et d’ajouter: «En termes de connectivité aérienne, nous nous concentrons sur la mise en place de vols directs entre la Serbie et le Maroc, afin d'augmenter le nombre de touristes. Je peux déjà vous dire que des négociations sont en cours avec plusieurs compagnies aériennes».

Dans la même lignée, Adel El Fakir a indiqué que l’ONMT entreprend déjà une série d’actions promotionnelles pour «établir la marque “Maroc” et promouvoir les atouts touristiques et culturels du Royaume» auprès du marché serbe. Dans ce cadre, l’ONMT a participé à la Semaine de la culture et de l’artisanat marocains, ainsi qu’au Forum du tourisme organisé à Belgrade.

En parallèle, l’Office s'affaire avec les opérateurs touristiques serbes pour développer de nouvelles offres destinées à ce marché afin «d’augmenter les ventes des destinations marocaines», a ajouté le directeur de l’ONMT.

Il convient de noter que le Maroc a accueilli, en 2019, plus de 5.000 touristes en provenance de la Serbie, selon les données de l'ONMT.