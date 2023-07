Tourisme: comment le Maroc cherche à conquérir le marché brésilien

Le Maroc et le Brésil sont bien décidés à booster les flux touristiques en tirant le meilleur du potentiel de la richesse de leurs cultures respectives. C’est en tout cas ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Maroc à Brazilia, Nabil Adghoghi, en marge du prestigieux festival Na Praia qui met à l’honneur, cette année, la culture et l’architecture marocaines.

Comme le rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco, le diplomate marocain a mis en exergue, lors de son allocution, les «innombrables affinités et similitudes existant entre le Maroc et le Brésil». Et d’ajouter que les deux pays, à travers leurs propres trajectoires historiques et leurs réalités sociologiques, ont réussi à promouvoir des modèles culturels qui valorisent la diversité, l’ouverture et le cosmopolitisme.

Selon lui, le choix du Maroc comme thématique de l’édition 2023 du festival Na Praia, le plus grand festival de musique de la région du centre-ouest brésilien, reflète la grande admiration que portent les Brésiliens au Maroc, à sa culture et ses différentes expressions artistiques. Une aubaine pour le tourisme marocain.

«Actuellement, les 13 millions de touristes qui visitent le Maroc chaque année, dont environ 50.000 de Brésiliens, découvrent un pays au carrefour de plusieurs civilisations, une terre aux multiples influences et un creuset culturel singulier», a expliqué l’ambassadeur du Royaume au Brésil, encourageant les Brésiliens à visiter le Maroc.

D’après l’hebdomadaire, le Maroc et le Brésil sont appelés à montrer au monde que la culture et les échanges touristiques sont les meilleurs vecteurs pour la promotion des valeurs d’ouverture, de tolérance et d’acceptation de toutes les cultures et religions, comme l’a affirmé l’ambassadeur marocain.