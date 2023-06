Tourisme: les chiffres clés d’un mois de mai exceptionnel à Marrakech

Selon les derniers chiffres de la Délégation régionale du tourisme, le nombre d’arrivées touristiques dans la ville de Marrakech au cours du mois de mai 2023 a atteint les 266.075 arrivées, en progression de 63% par rapport à la même période de 2019, année prise comme référence. Les nuitées ont quant à elles progressé de 51%, pour s’établir à 812.310 nuitées.

Les chiffres clés du tourisme à Marrakech en mai 2023.

La même dynamique a été observée au niveau du taux d’occupation, qui s’est élevé à 72% durant ce mois de mai, contre 49% en mai 2019, alors que la durée moyenne de séjour est restée stable, à 3 jours.

Par marché émetteur, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France ont connu les hausses les plus importantes des arrivées par rapport à mai 2019, avec une progression respective de +106%, +56%, +41% et +39%.

Répartition des arrivés touristiques à Marrakech par marchés émetteurs en mai 2023.

Le tourisme interne a connu une hausse encore plus spectaculaire durant ce 5ème mois de l’exercice 2023. Le nombre de visiteurs marocains a ainsi progressé de +167% par rapport à l’année de référence, à 86.054 visiteurs. En nombre de touristes dans la ville ocre, les ressortissants français conservent toutefois la tête (26% des arrivées), suivis des nationaux (25%) et, petite surprise, des touristes anglais (12%).

La grande part des nuitées a été enregistrée dans les hôtels 5 et 4 étoiles, avec respectivement une part de 29% et 28%. Dans ce total, 75% des nuitées ont été réalisées par le tourisme international et 25% par le tourisme national.

La dynamique touristique à Marrakech a été accompagnée par d’importants investissements dans le secteur. À fin mai 2023, 159 projets dans l’hébergement touristique ont été autorisés, avec une capacité de 7.850 lits, pour un investissement total de 538,52 milliards de dirhams.

Investissement dans l'hébergement touristique à Marrakech durant les cinq premiers mois de 2023.

Durant les cinq premiers mois de l’année, la ville a connu l’ouverture de 25 nouveaux hôtels classés, avec une capacité supplémentaire de 385 lits, ainsi que la création de 15 nouvelles agences de voyages et de 12 sociétés de transport touristique.