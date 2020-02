© Copyright : DR

Les organisateurs du Smap Immo, salon itinérant de l'immobilier marocain, se disent victimes d’un énorme préjudice, moral et commercial. Ils ont été l'un des exposants en Europe des projets Bab Darna, désormais considérés comme la plus grande arnaque immobilière encore jamais perpétrée au Maroc.

Parmi les nombreuses victimes de cette arnaque immobilière d'envergure, figurent aussi ceux qui ont lui fait confiance et exposé ses «produits» fictifs, à commencer par le Smap Immo, le plus grand salon itinérant de l’immobilier marocain à l’étranger. Mohamed El Ouardi, et ses acolytes, aujourd'hui derrière les verrous, avaient en effet fait de la visibilité et de la publicité leur principal cheval de bataille, en l’absence de projets concrets. Ils en ont tiré de grands profits, quelques 300 millions de dirhams étant toujours dans la nature, avant que la boîte de Pandore n’explose, et qu’il s’avère que les projets Bab Darna n'étaient rien de moins que la plus grande escroquerie immobilière de l’histoire du Maroc.

Aujourd’hui, la direction de Smap Immo tient à prendre ses distances avec Bab Darna, et a décidé de porter plainte contre le promoteur de ces projets fictifs, Mohamed El Ouardi, ainsi que contre l'équipe qui constituait le top management de cette entreprise.

Dans un communiqué, Smap Immo précise que Bab Darna n’a, en tout, participé qu’à une seule édition de ce salon, celle de 2018, dans deux expositions à Paris et Bruxelles. «La direction de cette société avait fourni, par écrit également, toutes les garanties exigées et notamment la certification que tous les projets exposés étaient autorisés et que la société était en mesure de présenter les plans d’exécution, etc... . Cependant dès l’édition suivante de 2019, le SMAP n’a plus accepté cette société, suite aux réclamations que soulevait chez les autres promoteurs son offre commerciale particulièrement agressive», explique le communiqué de Smap Immo.

Les organisateurs du Smap Immo disent avoir été dans l'incapacité de concevoir l'idée que les projets de Bab Darna étaient, en fait, fictifs, et ce, d’autant que cette société avait mené, durant toute l’année 2018, une vaste campagne publicitaire au Maroc à travers plusieurs médias marocains: télés, radios, sites électroniques, panneaux publicitaires, presse écrite, participation à des salons au Maroc, stands dans des centres commerciaux au Maroc, etc.

«C’est ce qui explique par ailleurs que le nombre des victimes directs résidants au Maroc dépasse le millier, et que seule une minorité d’entre elles a été approchée lors des SMAP de Bruxelles et de Paris de 2018», se justifient les organisateurs du Smap Immo.

Face aux conséquences déplorables de cette affaire sur les clients de Bab Darna, et sur la réputation du Smap Immo, la direction de celui-ci annonce avoir déposé une plainte pénale le 23 janvier 2020 et ce, à Casablanca, auprès du procureur du Roi, «pour l’escroquerie dont {ils ont} été victimes, et le préjudice grave causé aux différents intervenants et aux participants des salons organisés pour la promotion du secteur immobilier marocain».

Une plateforme digitale, actuellement en cours de déploiement, sera mise à la disposition des personnes victimes des escroqueries de la société Bab Darna au cours de l’édition 2018 du Smap de Paris et de Bruxelles, afin de les conseiller sur les recours à entreprendre à l’encontre du promoteur incriminé.

Les organisateurs du Smap Immo prévoient également de tenir une série de réunions avec des institutionnels, ainsi que des professionnels du secteur de l’immobilier marocain dans les tous prochains jours, afin de renforcer les mesures de protection et de sensibilisation des visiteurs lors de la tenue des prochains salons.