© Copyright : RAM

Dans l'opérationnalisation de son plan stratégique de développement, la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) vient de renforcer son programme de vols vers l'Espagne et le Portugal. De nouvelles lignes sont lancées, et les liaisons qui avaient été suspendues au cours de la pandémie du Covid-19 sont rouvertes.

RAM va lancer une nouvelle liaison aérienne, reliant les aéroports de Séville-Tanger-Casablanca, et rouvrira deux lignes qui étaient opérationnelles avant la pandémie, avec Tenerife et Porto, au départ de Casablanca.

Ce nouveau programme de vols a été annoncé hier, jeudi 17 novembre 2022 à Madrid, au cours d’une conférence de presse, en présence de plusieurs opérateurs économiques espagnols et marocains, de responsables de compagnies aériennes et du patronat espagnol, de diplomates et de représentants de tour-opérateurs.

Renforçant son positionnement sur les lignes touristiques et en tant qu’acteur majeur du secteur, Royal Air Maroc reliera donc, à compter du 4 décembre prochain, Casablanca et Tanger à Séville.

Cette nouvelle desserte permettra de satisfaire la demande des touristes espagnols et marocains, ainsi que celle des Marocains résidant en Espagne. Proposée à des jours et horaires adaptés à ces clientèles, la ligne sera opérée tous les vendredis et dimanches.

Par ailleurs, Royal Air Maroc rouvrira aussi deux lignes suspendues depuis la crise sanitaire du Covid-19. La compagnie rétablira ainsi les routes aériennes directes à partir de Casablanca et à destination de Porto et Tenerife, qui seront lancées à compter du 9 décembre prochain.

Royal Air Maroc reprendra ainsi la ligne Casablanca-Tenerife, à raison de deux fréquences par semaine (jeudi et samedi).

Le marché lusophone est également concerné par le renforcement du programme de vols de RAM. La compagnie nationale rétablira, à partir du 9 décembre 2022, la ligne Casablanca-Porto à raison de deux fréquences par semaine (les lundis et vendredis).

«Avec la reprise du trafic, Royal Air Maroc s’engage à renforcer son offre pour confirmer son statut d’acteur de référence du tourisme marocain et de compagnie majeure dans notre continent. Nous nous mobilisons ainsi pour consolider notre position sur les grands marchés émetteurs de touristes tels la France et l’Espagne et pour appuyer notre ancrage en Afrique, où notre réseau comprend désormais 27 destinations. Notre engagement se poursuit également auprès des diasporas marocaines et africaines en lançant et en rétablissant des lignes directes qui les rapprochent de leurs mères-patries», a expliqué Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc, cité dans le communiqué de RAM.

A cette occasion, des accords de collaboration ont été souscrits entre RAM et la Confédération espagnole des organisations d'entreprises (CEOE), l’Association ibérique du voyage d'affaires (IBTA), le Centre Euro-Afrique et la Fondation Ibn Battouta.

Dans une intervention au cours de cette cérémonie, Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, a souligné que les accords signés consolidaient la présence de RAM en Espagne, renforçant ainsi les liaisons aériennes entre le Maroc et l'Espagne.

«Aujourd'hui, nous avons 50 vols hebdomadaires opérés par la RAM, le leader des vols entre l'Espagne et le Maroc, et bientôt deux nouvelles lignes seront inaugurées, Séville et Tenerife», a expliqué la diplomate, précisant qu’au total 200 vols hebdomadaires sont opérés entre le Maroc et l'Espagne, avec de grandes perspectives pour faire du voisinage entre les deux pays «un point de rencontre».

Karima Benyaich a aussi tenu à insister sur le rôle majeur de RAM en tant que transporteur dans l'ensemble du continent, offrant aux voyageurs la possibilité de rejoindre une trentaine de destinations dans plusieurs pays d'Afrique, ce qui fait de l'aéroport de Casablanca un hub vers le continent. La diplomate a aussi souligné la politique de solidarité africaine «très ambitieuse» de coopération en faveur du développement durable menée par le roi Mohammed VI.

Karima Benyaich a ajouté que le lancement de ces nouvelles lignes aériennes entre le Maroc et l’Espagne s'inscrivaitt aussi dans cette nouvelle étape du partenariat «stratégique, ambitieux et durable et tourné vers l'avenir», lancé entre les deux pays, suite à la visite du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez au Maroc en avril dernier, à l’invitation du roi Mohammed VI.

Ilham Kazzini, directrice du Pôle commercial de RAM, a indiqué que l’Espagne constituait l’un des «principaux marchés de la compagnie en Europe», et a précisé que la signature de plusieurs accords de partenariat avec le tissu économique et associatif de l’Espagne au service des clients de la RAM, de la communauté marocaine et africaine installées en Espagne et des hommes d’affaires marocains et espagnols visait à développer le partenariat commercial entre la compagnie et tous les acteurs économiques et associatifs de l’Espagne.

«A travers le lancement de nouvelles dessertes aériennes et la signature de ces accords, notre ambition n’est d’autre que le renforcement de notre présence sur le marché espagnol en termes de fréquences et de routes desservies par la compagnie», a déclaré Ilham Kazzini, interrogée par la MAP, rappelant que la compagnie assurait déjà des liaisons avec les villes espagnoles de Madrid, Barcelone, Malaga, Valence et Las Palmas.

Avec ces nouvelles lignes, la RAM «renforce son réseau et le hub vers Casablanca et donne aussi à ses clients plusieurs possibilités et de choix de destinations», a-t-elle ajouté.

«L’Espagne revêt une importance particulière eu égard au trafic propre entre les deux pays, mais elle est aussi importante pour notre hub de Casablanca et nous permet de desservir toute l’Afrique, notamment l’Afrique subsaharienne et l’Afrique de l’Ouest, où RAM dispose d’une trentaine de destinations», a également affirmé la directrice du pôle commercial de RAM.

En renforçant sa présence en Espagne, RAM capitalise ainsi ses efforts pour élargir son réseau vers l’Amérique du Nord, a-t-elle aussi expliqué.