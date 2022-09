© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

VidéoNouvelle garde-robe, menus de chefs, espaces transit... Les services de Royal Air Maroc (RAM) font peau neuve pour faire face à la concurrence internationale dans un contexte de sortie de crise et répondre, au mieux, aux nouveaux besoins de ses voyageurs.

La compagnie aérienne nationale RAM a dévoilé ce jeudi 15 septembre 2022, à Casablanca, le design des nouveaux uniformes qui seront désormais portés par ses personnels navigants et au sol, en plus de nouveaux menus et services d’assistance voyages.

Alliant authenticité et modernité, à partir d’éléments créatifs issus du patrimoine marocain et africain, les nouveaux uniformes reprennent ainsi les motifs de la mosaïque décorative et des coupes distinctives du patrimoine culturel et artisanal régional, avec des teintes vives et chaleureuses telles que la couleur «améthyste», nouvelle signature visuelle de la marque.

Dans une cohérence stylistique globale, des variantes ont été déployées pour permettre d’identifier les différents métiers: personnel navigant commercial (PNC, hôtesses et stewards), personnel navigant technique (PNT, pilotes), personnel au sol (PS). Une garde-robe complète est ainsi mise à leur disposition, répondant aux enjeux de représentation, mais aussi à leurs exigences de confort et de praticité.

«C’est un véritable vent de fraîcheur et d’optimisme qui est apporté à travers ces nouveautés inspirées de notre culture marocaine et africaine. Le lancement de nouvelles tenues est toujours un évènement majeur pour une compagnie qui constitue un signe fort de renouvellement et un marqueur important de son image et de ses valeurs», a souligné, à cette occasion, Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc.

Royal Air Maroc a également procédé à la refonte de son offre de catering (restauration et services en cabine), dans un objectif de personnalisation et de valorisation du produit et de l’hospitalité marocaine. En collaboration avec des grands chefs, les nouveaux menus reflètent son positionnement de compagnie continentale de référence avec la proposition de plats issus des cuisines marocaine, africaine et internationale. L’offre est également segmentée selon la catégorie et la durée des vols.

Parmi les principales innovations, la proposition d’un repas «à la carte» en classe affaires pour un service individualisé, l’offre d’un troisième choix végétarien en classe économique et, sur les vols court courrier, un service optimisé par l’introduction d’une box repas adaptée au voyage.

Des transformations profondes ont été également réalisées sur l’ensemble du parcours client. Une nouvelle ambiance cabine, plus lumineuse et harmonieuse, et des espaces de transit complètement rénovés ont été mis en place pour garantir aux voyageurs une expérience plus qualitative, complétée par des petites attentions comme le traditionnel kit enfant et les trousses confort.

L’offre IFE (In-Flight Entertainment) a également été diversifiée en matière de streaming avec l’introduction de nouveaux films marocains, le contenu des plateformes SKY RAM et SKY PRESS a, de même, été enrichi. Cette offre est renforcée par des services en ligne à valeur ajoutée tels que RAM Assistant, E-Skyshop, E-Upgrade, Cash&Miles et Pack Family.