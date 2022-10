© Copyright : AFP.

Selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF) 2023, plusieurs chantiers d’infrastructures seront poursuivis l’année prochaine et de nouveaux projets seront lancés.

D’après la note de présentation du PLF 2023, consultée par Le360, les opérations programmées au titre de l’année prochaine, dans le domaine routier, concernent notamment la poursuite de la réalisation de la voie express Tiznit-Laâyoune et l’élargissement et le renforcement de la liaison Laâyoune-Dakhla, dont le taux d’avancement a atteint 78% à fin septembre 2022.

Dans le cadre de la réalisation des connectivités des infrastructures pour le nouveau port Nador West Med, l’année 2023 sera, ainsi, marquée par l’achèvement du premier lot autoroutier sur 30 kilomètres, ainsi que le lancement de nouvelles opérations pour un montant global de 2,28 milliards de dirhams.

Dans ce sens également, les crédits programmés en 2023, soit 200 millions de dirhams en crédits de paiement, et 1,7 milliard de dirhams en crédits d’engagement, correspondent à la consolidation des marchés relatifs au dédoublement de la RN16 entre Touima et le port NWM, ainsi que le lancement de nouvelles sections.

Se poursuivront également les opérations ayant fait l’objet de conventions signées devant le Roi, relatives à la mise à niveau des infrastructures routières des villes pour un montant global de 1,19 milliard de dirhams.

Le PLF 2023 prévoit, par ailleurs, la poursuite des travaux touchant l’ensemble des opérations de maintenance du réseau routier et des ouvrages d’art menaçant ruine, avec une dotation de 1,25 milliard de dirhams au titre de l’année 2023.

En plus de l’achèvement du Programme spécial des aménagement de sécurité routière (PSAS), le PLF 2023 prévoit la poursuite et le lancement des projets inscrits dans le cadre des contrats programmes Etats-régions (PDR), signés pour une enveloppe globale de 985 millions de dirhams.

Pour l’année prochaine, le projet de loi de finance prévoit la poursuite de l’accélération et la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc de transport et la prime à la casse pour un montant de 600 millions de dirhams.

Le gouvernement aspire également à améliorer la sécurité routière sur les axes routiers accidentogènes et stratégiques en partenariat avec les différents partenaires (ONCF, protection civile, collectivités territoriales), à procéder à l’acquisition et à la maintenance d’équipements de sécurité routière et à poursuivre la mise en œuvre de la politique de sensibilisation et de communication autour de la sécurité routière.

Dans le domaine des infrastructures portuaires l’année 2023, connaîtra, également, la poursuite de la réalisation du port Dakhla Atlantique avec une enveloppe budgétaire de 12,6 milliards de dirhams, la poursuite de la réalisation du projet d’extension des ouvrages de protection du port de Casablanca pour un coût global estimé à 1,157 milliard de dirhams en plus du lancement du projet d’extension du port Jebha.