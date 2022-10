© Copyright : DR

Le projet de loi de finances pour l’exercice budgétaire 2023 a accordé un montant de 28,12 milliards de dirhams au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Les détails.

Selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF) 2023, consultée par Le360, le budget qui sera alloué au ministère de la Santé et à la Protection sociale a augmenté de 4,58 milliards de dirhams, passant à un montant de 28,12 milliards de dirhams, contre 23,54 milliards de dirhams en 2022, soit une hausse de 19,5%.

Quelque 5.500 postes budgétaires seront accordés au titre du projet de loi de finances pour l'année 2023 portant ainsi le total des créations sur la période 2017-2023, à 36.117 postes budgétaires dont 30.000 postes au profit du département de la Santé.

Parallèlement à ces efforts, l'année 2023 sera marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions, telles que la mise en service de plusieurs hôpitaux qui sont en cours d'achèvement, tels que le Centre hospitalier provincial (CHP) Al Hoceïma, l'hôpital de jour d’Ifrane, le CHP de Kénitra, l'hôpital de proximité d’Erfoud, l'hôpital de proximité de Tamesna… Et le renforcement de l’offre de soins hospitaliers et l'amélioration de l’accès aux soins, à travers la poursuite des travaux de construction et d’équipement des nouveaux CHU de Rabat, d’Agadir, de Laâyoune, et le lancement du projet de construction et d’équipement du nouveau CHU d’Errachidia.

Il s’agit également de la poursuite des actions portant sur la mise en œuvre des différentes composantes de la refonte du secteur de la santé, de la réalisation de nouvelles opérations dans le cadre du projet de réhabilitation des établissements de soins de santé primaires (ESSP) au niveau national dans la perspective de l'entrée en vigueur d'une couverture sanitaire universelle et de la réalisation des opérations (études, travaux, équipements) objet de conventions signées devant le Roi.

Il est aussi question de la création et du développement des instituts supérieurs des professions techniques de santé (ISPITS) dans le cadre du programme relatif à la mise à niveau de l’offre de formation professionnelle dans les métiers de la santé, de la consolidation des efforts déployés pour la lutte contre la propagation du Covid-19, et de l’augmentation de la subvention d’exploitation de la Fondation Hassan II des œuvres sociales du personnel du secteur de la santé, d’un montant de 94 millions de dirhams.