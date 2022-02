© Copyright : khalil Essalak / Le360

La directrice des opérations de la BEI dans les pays voisins de l'UE, Flavia Palanza, a participé, ce jeudi 17 février 2022, à Casablanca à la conférence «Morocco 21» sur le thème du financement des PME. L’occasion de mettre en avant les efforts fournis par la banque pour soutenir le tissu entrepreneurial national et son potentiel grandissant.

Prenant part au deuxième rendez-vous du cycle de conférences «Morocco 21» consacré à l’accès au financement des PME, en partenariat avec Tamwilcom, la directrice des opérations de la Banque européenne d’investissement (BEI) dans les pays voisins de l’Union européenne, Flavia Palanza, a réaffirmé l’engagement de la banque pour le soutien du tissu entrepreneuriale marocain, notamment les PME.

Selon Flavia Palanza, près de la moitié des financements de la BEI dans le monde, soit environ 45 milliards d'euros, est destinée à des PME. Au Maroc, environ 40% des engagements de la banque vont au soutien des micro, petites, moyennes et grandes entreprises pour leur permettre de faire face aux problèmes de liquidités et préserver l’emploi.

«Les microentreprises et les PME marocaines représentent environ 99% du nombre d'entreprises et 73% de l'emploi, avec seulement 37% de la valeur ajoutée, contre 63% pour les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 175 millions de dirhams», a indiqué à l’occasion la représentante de la BEI.

Et d’ajouter: «les petites et moyennes entreprises sont de véritables moteurs de croissance économique. C’est pourquoi il est de notre responsabilité de les soutenir et de les accompagner dans leur développement. Et les besoins sont importants, de nombreuses entreprises ont encore des difficultés à être financées».

La directrice des opérations de la BEI a, dans ce sens, mis en avant la nécessité de créer des emplois de qualité, en suivant les recommandations du nouveau modèle de développement (NMD), ainsi que de mettre en œuvre la stratégie nationale d'inclusion financière et d'enrichir l'offre d'instruments financiers à même de permettre aux PME de financer leurs projets d'investissement.

Pour ce qui est des secteurs prioritaires, Flavia Palanza considère que les entreprises marocaines sont capables de créer de la valeur dans l’ensemble des domaines, notant par ailleurs qu’il est judicieux de cibler les chaînes de valeurs où le Maroc est champion à l’export, à l’image de l’automobile et du textile.

«Les PME jouent un rôle essentiel dans les grands secteurs exportateurs où il existe déjà de grandes entreprises. Ces PME rentrent en complément et permettent de sous-traiter et de contribuant à l’essor de ces industries», précise-t-elle.

L’autre segment sur lequel il faudra capitaliser est l’innovation. Selon la représentante de la BEI. «Si les PME sont financées et bien accompagnées, elles ont alors une capacité d’innovation plus importante et plus rapide que les grandes entreprises, parce qu’elles sont plus souples et elles peuvent s’adapter plus facilement aux nouveaux besoins du marché», conclut-elle.