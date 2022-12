© Copyright : DR

Kiosque360. La Trésorerie générale du Royaume indique que l’exécution de la loi de Finances laisse apparaître un dépassement des objectifs fixés en termes de réalisation des recettes ordinaires, à quelques jours de la fin de l’exercice budgétaire. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

A l’approche de la fin de l’exercice budgétaire, l’exécution de la loi de Finances laisse apparaître un dépassement des objectifs fixés en termes de réalisation des recettes ordinaires, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique ainsi qu’elles ont été réalisées à hauteur de 103,5% à fin novembre alors que les dépenses ordinaires ne couvrent que 91% des prévisions de la loi de Finances, ajoutant que le taux d’exécution revient à 81,6% lorsqu’il s’agit des dépenses d’investissement.

Selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), au onzième mois de l’année, la situation des charges et ressources du Trésor laisse apparaître une hausse de 14,5% des recettes ordinaires. «Elles se sont en effet chiffrées à 262,6 milliards de dirhams contre 229,3 milliards de dirhams, soit un additionnel de 33,3 milliards de dirhams généré en glissement annuel. Cette évolution s’explique, selon la TGR, par l’augmentation des impôts directs de 25,3%, des droits de douane de 21,8%, des impôts indirects de 13,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 17%, ainsi que par la baisse des recettes non fiscales de 13,9% », explique-t-on.

Notons qu’avec des recettes de 69,4 milliards de dirhams, la TVA constitue la première source de recettes du budget général de l’État et accapare 27,5% de la structure globale des ressources. «La TVA à l’intérieur a pour sa part généré 19,69 milliards de dirhams, en retrait de 12,3%. Par ailleurs, l’impôt sur les sociétés couvre 20,5% des recettes nettes du budget général de l’État. Le montant réalisé dans ce sens s’élève à 51,75 milliards de dirhams, en progression de 44,2%. De même, les recettes générées par l’impôt sur le revenu se sont établies autour de 43,6 milliards de dirhams, en progression de 7,1%», précise la TGR.

Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires a été, au titre des onze premiers mois, de 98,9% contre 98,6% un an auparavant. Concernant les dépenses, les émissions ont atteint les 387,8 milliards de dirhams, marquant une progression de 12,5% comparé au niveau atteint une année auparavant. Cette hausse intervient en raison de 16,1% des dépenses de fonctionnement, de 23,2% des dépenses d’investissement et de la baisse de 5,7% des charges de la dette budgétisée. «Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, elles ont atteint, au onzième mois de l’année, 237,9 milliards de dirhams. 133,4 milliards de dirhams de ces émissions ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 3,5%», apprend-on.

Les dépenses d’investissement émises au titre du budget général se sont établies à 77,4 milliards de dirhams à fin novembre 2022 contre 62,9 milliards de dirhams un an auparavant, affichant ainsi une progression de 23,2%. «Les dépenses d’investissement tiennent compte des versements aux comptes spéciaux du Trésor pour un montant de 25 milliards DH contre 22,9 milliards DH à fin novembre 2021», conclut Aujourd’hui Le Maroc.