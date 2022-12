© Copyright : DR

Rabat Business School (UIR) vient de nouer quatre nouveaux partenariats de collaboration avec des entreprises de renommée. L’objectif est de renforcer les liens entre les enseignants chercheurs, les étudiants et les collaborateurs de chacune de ces sociétés.

Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2026 et de la consolidation de ses relations entreprises, Rabat Business School a élargi son réseau de partenaires en signant 4 conventions notables durant la 3e édition de son événement Careers Expo, mercredi 16 novembre 2022.

Les quatre entreprises nouvellement partenaires sont :

• le groupe international SIEMENS, spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment;

• la société internationale de matériel informatique DELL;

• le cabinet de conseil international LEYTON;

• le cabinet de conseil en stratégie national Experts Human Capital (EHC).

Ces conventions de partenariats comprennent plusieurs volets de collaboration visant à renforcer les liens entre les enseignants chercheurs, les étudiants et les collaborateurs de chacune de ces sociétés à travers plusieurs points.

• L’accompagnement du développement professionnel des étudiants

- Réalisation de périodes de formation en milieu professionnel faisant découvrir aux étudiants les divers enjeux de leurs secteurs respectifs

- Accueil et encadrement des étudiants en stage lors des périodes dédiées

- Participation à l’élaboration de programmes, projets pédagogiques ou modules de formation et contribution de la part d’experts issus de leurs domaines respectifs.

• L’accompagnement des lauréats de Rabat Business School vers l’insertion professionnelle

• La participation aux Job Fairs organisées par Rabat Business School

• L'organisation de séances de «Speed Recruiting» au profit des lauréats selon le besoin

• L'identification et le recrutement des profils correspondant aux besoins spécifiques de chacune des entreprises signataires.

Par ces conventions, les signataires s’engagent à se concerter pour attribuer les ressources nécessaires pour soutenir en priorité l’insertion des étudiants de RBS dans le monde du travail et garantir leur employabilité.

Ces accords viennent s’ajouter à la longue liste de partenariats corporate de Rabat Business School, et s’inscrivent dans la continuité de sa mission, qui consiste à «préparer, à travers l'éducation, la pratique et la recherche, les futurs leaders responsables et multiculturels capables d'agir dans un contexte mondial et de contribuer à une Afrique meilleure».