Quatrième Commission nationale des investissements: 4 projets approuvés pour 36,4 milliards de dirhams

La Commission nationale des investissements, instituée dans le cadre de la nouvelle charte de l’investissement entrée en vigueur en mars 2023, enchaine les réunions. Après la 3ème réunion qui s’est tenue le 25 janvier dernier, la commission s’est réunie pour un 4ème round le jeudi 8 février à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Lors de cette session, la commission a approuvé 4 projets de conventions et un autre avenant à une convention dans le cadre du dispositif principal instauré par la nouvelle charte de l’investissement, indique la Primature dans un communiqué. Les projets approuvés portent sur un montant global de 36,4 milliards de dirhams, permettant la création de plus de 14.500 emplois, dont 1.900 directs et 12.600 indirects.

Deux de ces grands projets d’investissement approuvés sont portés par le groupe OCP et sont réalisés dans le cadre du programme d’investissement vert du groupe, présenté devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, en décembre 2022, note la même source.

Les projets approuvés concernent notamment les secteurs de la chimie/parachimie et les mines, qui représentent respectivement 60% et 38% du montant total approuvé. Les autres projets portent sur les secteurs de l’automobile et de l’enseignement supérieur.

Le communiqué, publié à l’issue de cette réunion, indique également que le secteur de la chimie/parachimie est le principal pourvoyeur d’emplois parmi les projets approuvés, avec la création de plus de 9.600 emplois directs et indirects, soit plus de 67% du total des emplois, suivi par le secteur des mines, à hauteur de 30% et par celui de l’automobile à hauteur de 2,5%.

Cinq nouveaux projets décrochent le caractère stratégique

Par ailleurs, est-il ajouté, la Commission nationale des investissements a octroyé le «caractère stratégique» à 5 nouveaux projets, dans les secteurs de la mobilité électrique et de la production d’équipements relatifs aux énergies renouvelables. «Ces projets seront soumis à l’étude par une commission technique spécialisée avant leur approbation définitive par la Commission nationale des investissements», est-il précisé.

Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a réaffirmé la priorité que le gouvernement accorde au soutien de l’investissement national et à la création des opportunités d’emploi, rapporte le communiqué. Il a mis l’accent, poursuit-il, sur l’attachement du gouvernement à apporter son appui à l’investissement qui motive principalement les entreprises nationales. Tout comme son engagement à orienter les investissements vers les secteurs prioritaires et les métiers d’avenir. Ainsi que de réduire les disparités entre les préfectures et provinces du Royaume en matière d’attraction de l’investissement et à œuvrer pour ériger le Maroc en pôle continental et international pour les investissements directs étrangers.