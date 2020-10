© Copyright : DR

Le volume des crédits octroyés dans le cadre de ce programme dédié au financement des jeunes porteurs de projets atteint 1,56 milliards de dirhams. Près d’un projet financé sur cinq concerne le monde rural.

La note de présentation du projet de loi de finances 2021 fait le point sur les réalisations du programme «Intelaka», destiné au financement des jeunes porteurs de projets, des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises et du secteur informel.

Lancé en février 2020 sur hautes orientations royales, le Programme intégré d’appui et de finances des entreprises, baptisé programme «Intelaka», a permis, jusqu’au 16 octobre 2020, de financer 9.548 projets pour un volume de crédit de 1,56 milliards de dirhams.

Plus de 21,3% des projets financés l’ont été dans le monde rural, dans le cadre de l’offre «Al Moustatmir Al Qarawi».

Ce programme qui ambitionne d’apporter une solution globale à la problématique de l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et des TPME, a été quelque peu freiné dans son élan à cause de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement. Le gouvernement a fait de sa redynamisation une priorité.

Le programme Intelaka couvre à la fois une offre de prêt bancaire d’un montant pouvant atteindre 1,2 million de dirhams à des taux plafonnés à 2% pour le monde urbain, et 1,75% pour le monde rural.

Pour les start-ups, l’Etat accorde une avance complémentaire sans intérêts, d’un montant maximum de 50.000 dirhams. L’enveloppe dédiée à cette offre avoisine les 57 milliards de dirhams, assortie d’un fonds de garantie de 8 milliards de dirhams sur trois ans.