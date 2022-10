Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des compétences.

Lancé en janvier dernier, le programme Awrach compte près de 80.000 bénéficiaires à ce jour, dont 25% de femmes, assure le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Lors d’un point de presse tenu ce jeudi 6 octobre 2022, suite à la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, le ministre de l’Emploi et des compétences a établi un nouveau bilan d’étape pour le programme Awrach. A ce jour, 3.223 chantiers ont été approuvés, dans différents secteurs, au profit de 79.226 personnes, dont 25% de femmes.

Selon le ministre de tutelle, 4.932 associations et coopératives ont été sélectionnées pour mettre en place les chantiers de ce programme gouvernemental, lancé en début d’année, dans les différentes régions du Royaume.

En plus de l’encadrement et de la déclaration auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Younes Sekkouri a indiqué que des formations ont été mises en place au profit des bénéficiaires du programme dans le cadre du concept chantier-école.

Ces formations accordées en collaboration avec 200 formateurs de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ont bénéficié à 30.000 personnes. Ces formations portent sur deux volets: le développement des soft skills et la sensibilisation à la culture du travail en plus de la formation technique.

Pour rappel, le programme Awrach ambitionne de créer 250.000 emplois directs dans des chantiers publics temporaires durant les années 2022 et 2023. Mobilisant un montant de 2,25 milliards de dirhams, il devrait bénéficier d’abord aux personnes ayant perdu leurs emplois en raison de la pandémie du Covid-19. Les personnes ayant des difficultés à accéder à l’emploi sont également concernées.