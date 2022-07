© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Le programme Awrach est désormais effectif dans plusieurs quartiers de la ville d'Agadir, comme au quartier Soufouh Al Jibal, où 19 jeunes ont déjà intégré ce programme lancé en début d’année pour résorber le chômage résultant de la crise sanitaire.

Les premiers bénéficiaires du programme Awrach à Agadir sont déjà sur le terrain. Leur intégration durera le temps de travaux d’une durée de quatre mois, pour la préservation de l’environnement sous la supervision d’associations locales.

«A ce jour, 19 jeunes habitants du quartier Soufouh Al Jibal ont rejoint le programme. Nous travaillons ensemble à nettoyer le quartier tout en assurant l’intégration professionnelle des victimes de la pandémie», explique le responsable de l’équipe Awrach issu de l’association Renaissance à Agadir.

Défini sur une période de deux ans (2022-2023), le programme Awrach bénéficiera dans l’ensemble à près de 250.000 personnes, dans le cadre de contrats impliquant des associations de la société civile, des coopératives et des entreprises.

Aucune qualification n'est exigée pour bénéficier de ce programme, pour lequel le gouvernement mobilise un montant de 2,25 milliards de dirhams. Awrach se compose de deux volets: la première porte sur des chantiers généraux temporaires, d'une durée moyenne d'environ six mois, et le second prévoit des chantiers d’appui à l'insertion durable.

Les chantiers généraux temporaires, qui s'adressent à près de 80% du nombre total des bénéficiaires d'Awrach, ont pour but de répondre aux besoins des citoyens en termes d'infrastructures: ce sont des travaux et activités à caractère temporaire, qui relèvent de domaines d’utilité publique ou qui sont liés au développement durable (construction de chaussées, restauration de monuments et d'équipements publics, reboisement, entretien d'espaces verts, lutte contre la désertification et l'ensablement, numérisation d'archives, activités culturelles et sportives, encadrements pédagogiques ponctuels, etc.).

Les chantiers d’appui à l'insertion durable visent à atteindre un certain nombre d'objectifs, dont celui consistant à répondre aux services destinés aux individus et aux familles dans certaines régions: alphabétisation, enseignement préscolaire, prise en charge des personnes âgées, activités sportives, culturelles, prestations paramédicales, etc.

Pour les chantiers publics temporaires, le programme Awrach permet de bénéficier d'un revenu mensuel supérieur ou égal au Smig pendant la durée des chantiers et d'une couverture sociale, incluant des allocations familiales, alors que pour les chantiers d’appui à l’insertion durable, le programme Awrach assure l'intégration à l'emploi pour une durée d'au moins 24 mois, avec un revenu au moins égal au SMIG et une couverture sociale, incluant des allocations familiales.