Des investisseurs et acteurs économiques espagnols ont visité l'une des usines opérant dans l’industrie de la conserve de poissons dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Les opportunités d’investissement entre le Maroc et l’Espagne dans l’industrie de la conserve de poisson ont été mises en exergue, mercredi dernier à Dakhla, à l’occasion du Forum d’investissement Maroc-Espagne. Reportage.

Des investisseurs et acteurs économiques espagnols ont visité, mercredi 22 juin 2022, l'une des usines opérant dans l’industrie de la conserve de poisson dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, dans le but d'examiner de près le potentiel et les opportunités d'investissement dont regorge la région dans ce secteur.

Approché par Le360, le directeur régional du ministère de l’Industrie et du commerce, Bouchaib Kiri, a expliqué que la visite de la délégation espagnole s’inscrit dans le cadre du Programme de développement des provinces du Sud qui a été lancé par le roi Mohammed VI.

Il a aussi tenu à souligner que les membres de cette délégation ont constaté que toutes les conditions propices à l'investissement dans la région ont été mises à la disposition de ceux qui souhaitent y investir.

De son côté, Elena Garcia Cartagena, qui vient de la région de Murcie, a souligné que cette visite est une occasion pour les opérateurs économiques espagnols souhaitant investir de prendre connaissance des différentes opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs d’activité à forte valeur ajoutée, tout en insistant sur l’importance de mettre en avant la durabilité dans les différents projets lancés dans la région.

Même son de cloche chez David Madi Cendros, qui a également mis l’accent sur les leviers de croissance de la région et l’attractivité du territoire en matières d’investissement et de croissance durable.

Notons que lors de la visite, les membres de la délégation espagnole, qui comprenait également des responsables des chambres professionnelles ibériques, se sont déclarés impressionnés par les opportunités d’investissement et la qualité des infrastructures à Dakhla, exprimant leur disposition à examiner et évaluer les possibilités d’investissement dans différents secteurs productifs.