© Copyright : Souilem Bouamoud / Le360 (capture image vidéo)

Le coup d’envoi du premier Forum d’investissement Maroc-Espagne, à Dakhla, dédié à la promotion de l'économie de la région, a été donné ce mardi 21 juin 2022. Plus de 200 entreprises espagnoles ainsi que des acteurs de haut calibre de la communauté d’investissement étaient présents. Reportage.

Dakhla abrite, les 21 et 22 juin, le premier Forum d’affaires Maroc-Espagne. Cet évènement, initié par le conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, vise à consolider les relations économiques, promouvoir l'économie de la région et faire connaître ses potentialités et opportunités d’investissement auprès des hommes d’affaires espagnols.

Interrogé par Le360, El Khattat Yanja, président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, a fait état d’une forte présence d’investisseurs espagnols, relevant que plus de 200 entreprises espagnoles ont participé à cette rencontre.

El Khattat Yanja a, par ailleurs, insisté sur l’importance du modèle de développement des Provinces du Sud, dont l’enveloppe budgétaire globale s’élève à 85 milliards de dirhams, et lequel s’inscrit dans le cadre de la vision royale visant à ériger ces provinces en un véritable modèle de développement intégré.

Il a, en outre, souligné que cette dynamique économique est également accompagnée par une dynamique politique, rappelant ainsi la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, les dernières déclarations de l'Allemagne et l’Espagne qui soutiennent la souveraineté marocaine du Sahara et l'ouverture de consulats de plusieurs pays dans les Provinces Sud du Maroc.

De son côté, Mohamed Zebdi, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc - Dakhla, a fait savoir que ce premier Forum d’affaires Maroc-Espagne intervient après la position du gouvernement espagnol de soutenir le plan marocain d'autonomie, comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le différend sur le Sahara marocain.

Il a aussi mis l’accent sur l’importance des relations qu’entretient le Royaume avec son voisin ibérique, qui sont, par ailleurs, liés par l'histoire et la géographie.

Pour sa part, Rachad Andaloussi Ouriaghli, conseiller exécutif du Fonds d'investissement Kaazar Capital, a tenu à applaudir l’organisation de cet évènement. Celui-ci vise, en effet, à mettre en exergue la richesse de la région en termes d'investissement et à réunir les entreprises et les acteurs institutionnels pour faciliter les investissements étrangers à Dakhla.

Antoine Barranco Hurtado, président du groupe Hélity et entrepreneur, a, quant à lui, fait savoir que ce forum est pour les investisseurs espagnols une belle occasion de mieux connaître la région.

Une région, poursuit-il, qui peut naturellement être une excellente plateforme de production d’énergies propres, éoliennes comme photovoltaïques. Elle regorge également de riches ressources halieutiques et présente de nombreuses potentialités de développement pour le secteur aérien et des infrastructures. «On se doit désormais d’œuvrer pour qu’il y ait des interconnexions modales plus agiles. Tout est possible et nous sommes en cela ravis du renforcement en cours des relations entre le Maroc et l’Espagne», a-t-il déclaré.

Ignacio Estrella Cadiz, responsable institutionnel du Cadiz Club de Futbo, a fait part, de son côté, de sa joie d’être à Dakhla, précisant que son objectif est de développer sa marque en tant que club de football, dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation et qu’il mène à ce titre des discussions avec des partenaires afin de créer une école de football dans la ville.