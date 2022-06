© Copyright : DR

La ville de Dakhla, capitale économique des provinces sahariennes marocaines, abrite du 21 au 22 juin 2022 le premier forum d’investissement Maroc-Espagne, dédié à promouvoir les investissements dans cette région.

Cette importante manifestation économique sera la première rencontre du genre depuis que Madrid a considéré le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme étant «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend» du Sahara. De nombreux hommes d’affaires espagnols, venant notamment de Catalogne et d’Andalousie, participeront à cette rencontre organisée par le conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab et le ministère du Commerce et de l’industrie.

Il s’agit également de la deuxième rencontre dédiée aux investissement à Dakhla à se tenir ces derniers jours, une semaine après le grand forum maroco-américain qui s’est tenu à New York.

Lundi, le forum maroco-espagnol sera marqué par les interventions du ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, et du président de la région, Yanja El Khettat, sur les opportunités d’investissements qui se présentent pour les opérateurs marocains et espagnols dans la région Dakhla-Oued Eddahab, dans le cadre de la nouvelle feuille de route établie entre Rabat et Madrid en avril dernier.

Plus d’une centaine d’hommes d’affaires espagnols prendront part à divers panels: «quels investissements et quelles infrastructures pour une industrie verte?», «les filières clés innovantes et durables: l’agriculture, la pêche et activités agro industrielles» ou encore «le secteur tertiaire, levier de l’attractivité du territoire et mélioratif du climat des affaires».

Contactés par Le360, les organisateurs soulignent que c’est suite à l’approbation officielle par l’Espagne du plan d’autonomie marocain comme étant «la base la plus sérieuse et la plus durable pour résoudre la question du Sahara» que s’est «ouverte une nouvelle voie aux échanges entre le Maroc et l’Espagne».

Selon les organisateurs, qui citent le président du Conseil régional, Yanja El Khettat, «c’est dans ce contexte favorable au renforcement des liens historiques entre les deux Royaumes que ce forum d’investissements Maroc-Espagne à Dakhla s’inscrit».

Ces mêmes interlocuteurs rappellent qu’en 2021, «le Maroc a exporté pour environ 7,3 milliards d’euros vers l’Espagne. Au même moment, les importations en provenance de la péninsule ibérique se chiffraient à 9,5 milliards d’euros».

A la veille de ce forum maroco-espagnol, les organisateurs soulignent que «sous l’impulsion et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les Provinces du Sud du Maroc connaissent une dynamique de développement exponentielle, portée par un nouveau modèle de développement, dont l’enveloppe budgétaire globale s’élève à 85 milliards de dirhams».

En plus de la possibilité de conclure des partenariats entre les communautés d’affaires des deux pays, les participants visiteront, à partir du 22 juin, des projets phares de la région tels que le port Dakhla-Atlantique, la nouvelle zone industrielle, le port de pêche ou encore le Centre de formation professionnelle de la région.