Important forum économique à New York sur les opportunités d’investissement au Sahara

Président du conseil de Dakhla Oued Addahab, élu du parti de l’Istiqlal, Yanja El Khattat prend la parole au Forum économique maroco-américain, à New York, les 11 et 12 juin 2022.

Un forum économique maroco-américain, tenu au cours de ce week-end à New York, a tracé une feuille de route en vue de la réalisation de divers projets d’investissement américains dans les provinces de Dakhla et de Laâyoune, conformément à la volonté du roi Mohammed VI de faire du Sahara marocain un futur pôle économique et un hub africain.

Cette rencontre de deux jours a été organisée à New York avec la participation d’hommes d’affaires américains et de membres du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, une des régions sahariennes les plus prometteuses économiquement. Président du conseil de Dakhla-Oued Addahab et élu du parti de l’Istiqlal, Yanja El Khattat a animé des ateliers alors que, du côté américain, c’est Ari Matityahu, le directeur général de la compagnie américaine Danforth Investors qui a été chargé de la coordination de la rencontre. Celle-ci a permis de passer en revue les opportunités dont recèlent les régions de Laâyoune et de Guelmim-Oued Noun. Au cours de cet événement, le président directeur général de la compagnie américaine Danforth Investors a souligné que le Maroc, un pays «stable et avancé», se présente désormais comme une destination d’affaires «phénoménale». Expliquant que le Royaume offre d’énormes opportunités d’investissement, notamment dans les domaines des énergies, de la logistique, du tourisme, des nouvelles technologies et de l’agriculture, le businessman américain s’est dit «encouragé à faire davantage d’affaires avec le Maroc». Investissements: Dakhla courtise les investisseurs américains Ari Matityahu est allé encore plus loin dans son allocution en annonçant que «toutes les sociétés du portefeuille de Danforth Investors (35 de par le monde) s’engagent à faire des affaires avec les pays signataires de l’accord historique signé entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël». Pour sa part, le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab Yanja El Khattat a expliqué que cette rencontre intervenait après le forum d’affaires Maroc-Etats-Unis qui avait eu lieu à Dakhla. Yanja El Khattat a aussi rappelé l’adoption du nouveau Modèle de développement des Provinces du Sud lancé par le roi Mohammed VI en 2015. Il a précisé que le programme de développement intégré comprenait la réalisation de sept programmes structurants ayant trait au développement du territoire en matière d’infrastructures portuaires et routières, d’énergie, d’agriculture, de pêche maritime, de tourisme, de commerce, de logistique et de formation. Le président du Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, a adressé un message au forum dans lequel il a incité les investisseurs américains à se positionner dans une région qui recèle beaucoup d’opportunités, eu égard à des investissements publics et privés qui se chiffrent au total à 60 milliards de dirhams.

Par Mohamed Chakir Alaoui