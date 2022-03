Dakhla se veut une destination de choix pour les investissements américains. C’est ce que nous rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Le quotidien indique ainsi que la ville accueille le Forum d’investissement USA-Maroc dont l’objectif est de permettre aux investisseurs américains de prendre connaissance des potentialités économiques de la région. Notons que ledit forum vise notamment à consolider la coopération bilatérale et à développer de nouveaux investissements directs américains dans les domaines de l’agriculture, des mines et des énergies renouvelables. Il s’agit d’un événement qui va renforcer la synergie entre les secteurs public et privé des deux pays.

«Augmenter la part des investissements au Maroc va permettre de bâtir les bases d’une compétitivité inclusive dans la région», souligne Lamine Benomar, Wali de Dakhla-Oued Eddahab. Pour Philip Blumberg, PDG de Blumberg et représentant de la délégation américaine, Dakhla et le Maroc offrent une opportunité incroyable pour les hommes d’affaires. Les Inspirations Eco précise que la délégation d’hommes d’affaires est plutôt diversifiée, allant d’entreprises investissant dans les énergies renouvelables, comme BJM International INC, aux fournisseurs de logiciels informatiques pour professionnels du corps médical, comme Koios Medical… D’ailleurs, le journal fait un zoom sur plusieurs entreprises américaines, dont le groupe Blumberg représenté par deux de ses filiales. Il s’agit de Blumberg Grain, une structure qui fournit des unités de stockage et des services de gestion pour la sécurité et la sûreté des aliments après la récolte, et de Blumberg Capital Partners, spécialisée dans la gestion de portefeuilles.

Soulignons que les relations bilatérales entre le Maroc et les Etats-Unis entrent dans une nouvelle dynamique de coopération. Les Inspirations Eco rappelle que Washington a reconnu, il y a un an, la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, ce qui a ouvert une nouvelle voie aux échanges entre les deux pays, ajoutant que l’organisation dudit forum s’inscrit dans cette belle dynamique. La mise en place de ce partenariat est une suite logique à l’impulsion des échanges économiques, diplomatiques et culturels qui lient les deux nations. D'ailleurs, les échanges économiques ont été multipliés par 5 depuis 2005, dépassant les 3,3 milliards de dollars en 2020, et ce malgré la crise sanitaire de Covid-19. De même, plus de 150 entreprises américaines opèrent actuellement au Maroc.