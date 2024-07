Politique monétaire: Fitch Solutions prédit une baisse du taux directeur de BAM à 2,25% d’ici la fin de l’année

Le taux directeur devrait encore baisser au Maroc au cours du second semestre 2024, après une réduction à 2,75% décidée par Bank Al-Maghrib (BAM) à l’issue de son deuxième conseil tenu le 25 juin dernier. C’est ce que prédit Fitch Solutions dans sa dernière note sur les perspectives monétaires en Afrique du Nord durant les six prochains mois.

La filiale de l’agence de notation new-yorkaise Fitch Ratings, spécialisée dans l’analyse financière et le risque-pays, anticipe deux baisses du taux directeur de BAM, de 25 points de base chacune, lors des deux prochaines réunions du conseil de la Banque centrale, prévues pour septembre et décembre 2024. Ce qui portera le taux directeur à 2,25% d’ici la fin de l’année.

Baisse du taux directeur à 2% début 2025

Deux réductions qui seront motivées par le recul de l’inflation, qui «restera inférieure à 2% au second semestre 2024 malgré une réduction des subventions sur le gaz butane». Mieux, Fitch Solutions prédit une nouvelle baisse de 25 points de base du taux directeur de la Banque centrale à 2% début 2025, qui sera encouragée par «la faiblesse de l’inflation, qui devrait s’établir à 1,9% l’année prochaine».

La réduction anticipée s’explique aussi «par la nécessité de stimuler l’emploi et la croissance économique, de réduire les coûts d’emprunt de l’État et d’assurer un faible écart avec les taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine, compte tenu de l’arrimage du dirham (à l’euro et au dollar, NDLR)», souligne l’organisme.

Ces nouvelles prévisions de Fitch Solutions sont plus optimistes que celles émises fin décembre 2023, dans lesquelles le cabinet américain tablait plutôt sur un maintien du taux directeur de BAM à 3% durant toute l’année 2024. Fitch Solutions pariait alors sur une inflation à 2,6% et un écart des taux d’intérêt négatif avec la BCE de 100 points de base.