Kiosque360. Validé en Conseil de gouvernement, le projet de loi de Finances a été présenté au Parlement en séance plénière jeudi. Concernant le budget de l’Etat, on note que le montant total des charges de l’Etat est en hausse de 15,42%. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le projet de loi de Finances, adopté mercredi en Conseil de gouvernement, a été présenté au Parlement en séance plénière hier, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du jour. Le quotidien indique que le montant total des charges de l’Etat s’établit à 600.472.763.000 DH en 2023 contre 520.248.526.000 DH en 2022, soit une augmentation de 15,42%.

«Il se répartit comme suit: 408.133.429.000 DH pour le budget général (hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes); 2.299.703.000 DH pour les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA); 111.786.619.000 DH pour les comptes spéciaux du Trésor (CST); 78.253.012.000 DH pour l’amortissement de la dette publique à moyen et long termes», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

On apprend aussi que 294.719.508.000 DH sont dédiés au budget général (hors produits des emprunts à moyen et long termes); 2.299.703.000 pour les services de l’Etat gérés de manière autonome; 110.374.805.000 DH pour les comptes spéciaux du Trésor et 129.041.300.000 DH pour les recettes d’emprunts à moyen et long termes.

Il est à noter également que le solde du budget de l’Etat (hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes) est de 114.825.735.000 DH contre 103.306.190.000 DH en 2022. Pour sa part, le secteur de la santé verra son budget augmenter de 19,5%.

«Pour ce qui est des autres ministères à gros budgets, le budget du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports s’élève à 71,02 milliards DH et 39,76 milliards DH pour l’Intérieur. Il est proposé de créer 28.212 postes budgétaires au titre de l’année 2023; parmi ces postes budgétaires, 550 postes seront créés au profit du chef de gouvernement qui est habilité à les répartir entre les différents départements ministériels ou institutions, dont 200 postes budgétaires réservés aux personnes en situation de handicap», note-t-on aussi.