Kiosque360. Plus de 282 millions de dirhams ont été mobilisés en 2021 dans le cadre du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024. Dans les prochaines semaines, un emprunt obligataire sera émis. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Réuni mardi, le Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024 (PDU) a fait le bilan des 23 mois écoulés depuis son lancement, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 12 janvier.

Ainsi, en 2021, plus de 282 millions de dirhams, soit 4,5% du coût global du programme, ont été investis dans plusieurs projets achevés. Parmi eux, on peut citer la réalisation de 20 terrains de proximité dans les différents districts de la ville, ou encore l’aménagement, l’élargissement et le renforcement de l’éclairage public sur un ensemble d’avenues et de boulevards.

43 projets sont, quant à eux, en cours de réalisation, totalisant plus de 4;50 milliards de dirhams, soit 72% du coût global du programme, comme le détaille le journal. Des appels d’offres ont été lancés pour 16 projets supplémentaires du programme, représentant un coût de 643 millions de dirhams, soit 10% du coût global du programme. Neuf d’entre eux ont déjà été approuvés pour un coût global de 410 millions de dirhams. Fin 2022, les engagements du PDU devraient atteindre les 5,68 milliards de dirhams, soit 90% du coût global du programme.

Lors de cette réunion, deux annonces ont été faites: un rééchelonnement des contributions financières de la Commune d’Agadir et un emprunt obligataire émis dans les prochaines semaines. Le président du Conseil régional Souss-Massa précise que les négociations ont abouti avec un établissement bancaire pour l’obtention d’une ligne de financement d’un montant de 1 milliard de dirhams, qui servira en partie à couvrir l’ensemble de ses obligations financières dans le cadre du PDU.